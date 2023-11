Violenza sulle donne: il 26 novembre a Trevignano il convegno “Pensava fosse amore ma era solo violenza” • Terzo Binario News

Pensava fosse amore ma era solo violenza è il titolo dell’incontro organizzato dal Comune di Trevignano Romano, in collaborazione con l’Associazione In Itinere che si terrà il 26 novembre nell’Aula Consiliare del Palazzo della residenza comunale.

“Ci ritroviamo insieme ai relatori coinvolti, ognuno per le proprie esperienze personali e professionali, per individuare e discutere azioni tangibili e concrete che possano consentirci di celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne in chiave innovativa.

Oltre le parole, la realtà esprime un concetto lontanissimo dalle circostanze e dagli accadimenti che, anno dopo anno, scorrendo la cronaca ed i suoi fatti esecrabili, siamo costretti a constatare nella barbara esecuzione” così dichiara il Sindaco di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, che aggiunge “Non possiamo abbandonarci a lamenti e maledizioni, seppure comprensibili.

L’impegno come persone, come comunità, come istituzioni, deve vederci tutti impegnati, approfondendo anche i fraintendimenti dei sentimenti, delle promesse e delle speranze mal riposte. Tutti gli interventi previsti, hanno una connotazione evidente e sono stati pensati per individuare le criticità del quotidiano. Esistono piccoli e grandi segnali ai quali fare attenzione e rispondere, non appena si riconoscono azioni violente”





In apertura i saluti

Claudia Maciucchi – Sindaco di Trevignano Romano

Viola Catena – Assessore alle Pari Opportunità





Interventi a cura di

Patrizia Schiarizza – Avvocato, Fondatrice e Presidente dell’Associazione Il Giardino Segreto

Alessia D’Innocenzo – Responsabile Attività di Prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e con giovani per l’Associazione Differenza Donna Ong-APS.

Fabrizio Salamone – Luogotenente Arma dei Carabinieri, criminologo e membro società italiana di criminologia

Marta Capponi – Donna, Musicista, Madre

Ruggero Marino – Giornalista, Autore di Crocifisse

Biancamaria Alberi – Esperta di innovazione organizzativa nell’ottica di genere

Ariadne Rossetti – Psicoterapeuta in formazione sistemico relazionale

Modera: Anna Di Giovanni

Letture: Stefania Di Michele