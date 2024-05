"Cambia giubbotto, mettiti quello antiproiettile'': la minaccia sui social al sindaco Gualtieri • Terzo Binario News

Le parole apparse tra i commenti a un post del primo cittadino romano in merito a una visita a Tor Bella Monaca

“Cambia giubbotto, metti quello antiproiettile”: questa la minaccia apparsa sui social, indirizzata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e notata sotto un post del primo cittadino, mentre – con indosso un giubbino arancione da cantiere – segnalava un intervento di riqualificazione a Tor Bella Monaca.

Gualtieri, da par sua, fa sapere di aver denunciato questo commento. Aggiungendo di non accettare intimidazioni da parte di nessuno. Con la postilla: “A Tor Bella Monaca andiamo avanti per la legalità e la riqualificazione, con il supporto dei tantissimi cittadini onesti”.

Tanti i messaggi che sono giunti dal mondo della politica a sostegno del primo cittadino della Capitale. Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico e responsabile Terzo Settore e associazionismo, osserva: “Siamo tutte e tutti vicini a Roberto Gualtieri, minacciato oggi sui social sotto ad un contenuto sul progetto di rigenerazione a Tor Bella Monaca. Roma ha bisogno oggi più che mai del suo impegno, anche e soprattutto per per liberare tutta la bellezza e le potenzialità delle periferie della Capitale, al fianco delle tante realtà sociali e di cittadine e cittadini che chiedono cambiamento profondo e capacità di far dialogare le molteplici situazioni di fragilità con le tante risorse di questa città”.

Così Paolo Ciani, Capogruppo di Demos: ““Solidarietà al nostro sindaco vittima di minacce sui social. Evidentemente l’azione dell’amministrazione tutta e del sindaco Roberto Gualtieri in prima persona disturbano chi crede sia meglio l’immutabilità rispetto alla riqualificazione e alla legalizzazione. Un abbraccio a Roberto a cui va la vicinanza mia e di tutti gli amici di Demos: andiamo avanti insieme per il bene della nostra città e dei suoi cittadini”.

Sulla stessa linea Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina: “Solidarietà al sindaco Roberto Gualtieri per le minacce ricevute sui social dopo la sua visita a Tor Bella Monaca. Saremo sempre uniti e determinati al suo fianco nell’azione di ripristino della legalità e della rinascita delle aree più sensibili della città. Nessuna intimidazione può bloccare il percorso di rigenerazione che la nostra amministrazione sta mettendo in campo con coraggio e lungimiranza. Non ci fermeremo e andremo avanti insieme al nostro sindaco, forti del sostegno delle romane e dei romani e di chi davvero vuole il bene della nostra città”.

A seguire dice la sua anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: “Esprimo solidarietà e vicinanza al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per le minacce ricevute in un commento sotto un post social che parlava della sua visita a Tor Bella Monaca. Sono preoccupanti i continui attacchi ricevuti da esponenti delle istituzioni impegnati in prima persona per il ripristino della legalità in quartieri difficili. La Giunta regionale del Lazio è e sarà sempre dalla parte della giustizia e della legalità, per questo rinnovo la mia vicinanza al sindaco di Roma certo che non si farà intimidire”. Stessa cosa per il gruppo capitolino di Fratelli d’Italia: “La battaglia contro ogni forma di violenza non ha colore politico, ed è per questo che invitiamo il primo cittadino a non lasciarsi intimidire e di proseguire senza indugio sulla strada del rispetto delle regole e della legalità”.

Infine, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein: “Siamo al fianco di Roberto Gualtieri, minacciato oggi dopo aver presentato il progetto di rigenerazione urbana a Tor Bella Monaca. Sono con lui, e con me tutta la comunità dem, e lo sosteniamo per il grande lavoro che sta facendo nelle periferie. Nessuna minaccia e nessuna intimidazione potranno fermare il suo e il nostro impegno per Roma”.

c.b.