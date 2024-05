Alessia Pifferi condannata all'ergastolo • Terzo Binario News

La sentenza è giunta pochi istanti fa.

Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo.

Pifferi è stata accusata di avere lasciato morire di stenti la piccola Diana, di 18 mesi, lasciandola da sola per 6 giorni nella loro abitazione in via Parea a Milano.

Dopo l’arringa del difensore Alessia Pontenani, il pm Francesco De Tommasi ha replicato. “C’è una sola vittima e si chiama Diana. E c’è una bugiarda che è Alessia Pifferi, una attrice che è Alessia Pifferi. Chiedo di non riconoscere alcun beneficio”