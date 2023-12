Violenza di genere, il "pensiero" delle studentesse del Marconi di Civitavecchia • Terzo Binario News

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l’istituto Guglielmo Marconi di Civitavecchia, con la voce del suo dirigente Nicola Guzzone, ha preso posizione contro la violenza di genere.

La scuola ha organizzato, nella propria aula magna, un evento fornendo la possibilità di riflettere e sensibilizzare gli studenti sul tema.

L’evento in questione ha coinvolto, oltre a studenti e insegnanti, autorità e personalità di spicco tra cui l’Assessore Deborah Zacchei, il Commissario della Polizia di Stato Ghiani, Amelia Ciampa e la consulta delle donne di Civitavecchia e le ragazze di “Se non ora quando” di Allumiere.

Alcuni studenti dell’istituto hanno presentato e commentato i risultati di un questionario somministrato all’intera popolazione studentesca, dal quale è emerso che nei giovani c’è consapevolezza riguardo la violenza di genere, che risulta percepita come bivalente, poiché non riguarda soltanto il genere femminile ma la società nel suo complesso, e che non si limita all’uso della sola violenza fisica ma anche a quella verbale e psicologica.

Nel corso dell’evento sono stati letti dei brani tratti dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini e mostrato un video musicale girato ed interpretato dagli studenti.

La giornata, seguita per intero “live” da Radio Marconi, si è conclusa con l’esibizione musicale della band dell’istituto.

Articolo scritto dalle studentesse: Leila Cicatiello 3Csa, Alessia Tartaglia 3Esa, Francesca Maliandi 3Esa, Francesca Giudice 3Esa, Elisa Orsini 1Esa.