Violentata da un medico del lavoro • Terzo Binario News

L’episodio in un’azienda di via Bocca di Leone, un 61enne arrestato dalla Polizia

Prima l’ha palpeggiata nelle parti intime e poi ha provata a baciarla, prima di tornare a sorseggiare il suo caffè. Gli investigatori della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Roma hanno arrestato un 61enne romano, medico del lavoro, perché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata.

I poliziotti, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti presso un’azienda sita in via Bocca di Leone in quanto era stata segnalata un’aggressione ad una donna. Gli agenti, una volta sul posto, hanno trovato una donna, in forte stato di agitazione, la quale ha raccontato che, poco prima, mentre era nel locale cucina della società, il medico del lavoro, dopo averle chiesto un caffè in attesa di essere ricevuto dall’ufficio personale dell’azienda, l’aveva palpeggiata nelle parti intime per poi provarla a baciare. La stessa si è divincolata rifugiandosi nell’ufficio di una collega. Poco dopo, il responsabile dell’azienda ha raggiunto il medico, ancora seduto che sorseggiava il caffè, invitandolo a restare ed attendere insieme a lui l’arrivo della Polizia.

I poliziotti hanno identificato l’uomo per un 61enne romano e, al termine delle attività di rito, lo hanno tratto in arresto poiché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato degli agenti e l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli.