Villette a Fregene nel mirino dei ladri: numerose le segnalazioni • Terzo Binario News

Cittadini lamentano furti dei contatori dell’energia elettrica

Negli ultimi giorni diversi residenti di Fregene hanno lamentato di essere finiti nel mirino dei ladri per misteriosi furti dei contatori dell’energia elettrica, avvenuti in alcuni casi in maniera altrettanto inspiegabile.

I furti si sono registrati nei giorni scorsi e, ad essere presi di mira dai ladri, sono stati i contatori della luce. Nell’arco di poche ore sarebbero almeno quattro le villette dove si è verificata l’incursione. Colpite abitazioni sia della zona sud, che del centro di Fregene, che dell’area del Cantiere, nella zona nord della località.

Un’abitazione è stata lasciata al buio con i proprietari all’interno. Il furto è avvenuto nel giro di pochissimo tempo, intorno alla mezzanotte. La corrente è andata via all’improvviso e inizialmente le persone che erano in casa pensavano che fosse scattato l’interruttore, come può accadere normalmente.

Poi la brutta sorpresa. Una volta in strada, infatti, è stato evidente che la situazione era ben più grave. Quando i proprietari sono usciti dal cancello si sono resi conto che non sarebbe stato possibile riattaccare la corrente poiché l’intero contatore era scomparso. Tra le ipotesi legate alle motivazioni che potrebbero spingere al furto dei contatori vi è quella che si potrebbe trattare di persone che, attraverso una modifica, possano arrivare a riutilizzare i contatori stessi allacciandosi abusivamente.

Il gestore spiega che il furto di energia elettrica è spesso considerato come furto aggravato e punibile, in quanto tale, con la reclusione da due a sei anni e con una multa da 927 euro a 1500 euro.

Fonte, CANALE10