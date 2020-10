Viaggi aziendali: tutti i vantaggi di volare a Milano in jet privato - Terzo Binario News

Ormai viaggiare per lavoro è una pratica piuttosto comune e le trasferte fanno parte della quotidianità di molti professionisti.

Ultimamente, tutto questo può risultare più complicato a causa della recente pandemia, con gli spostamenti aerei post-coronavirus che risultano soggetti a controlli rigorosi, che possono determinare anche possibili rallentamenti.

Proprio per assicurarsi di vedere rispettate al meglio le norme igienico-sanitarie, così come le regole relative al distanziamento sociale ed evitare gli eventuali ritardi dei voli, molte aziende attualmente preferiscono ricorrere al noleggio dei jet privati per le loro trasferte aziendali.

L’aereo privato è sicuramente la scelta migliore per essere sicuri di disporre di un servizio sempre puntuale, personalizzato e sicuro, oltre che caratterizzato da grande flessibilità.



Trasferte aziendali: Milano è un punto di riferimento in Italia e all’estero



Ovviamente, nel nostro paese una delle città più industrializzate in cui vengono molto spesso effettuate trasferte di lavoro è Milano: società finanziarie, aziende 100% italiane del settore della moda, dei servizi e delle telecomunicazioni, ma anche filiali di eccellenti realtà estere sono solo alcune delle tantissime sedi lavorative nel capoluogo lombardo.

Uno snodo fondamentale del nostro territorio, quindi, nel quale convergono ogni giorno dirigenti e impiegati da tutta Italia e non soltanto.

Milano, infatti, è un centro importante a livello internazionale, rappresenta senza dubbio la città più cosmopolita del paese ed è un punto di riferimento nel mondo grazie alla sua attenzione per la ricerca e lo sviluppo.

Una città che da anni scommette sull’innovazione, anche a livello urbanistico, e dove si delineano alcuni degli scenari più importanti per l’economia della nazione.



Viaggiare per lavoro in sicurezza nel post Covid grazie agli aerei privati

Gli aerei privati stanno dunque permettendo alle aziende di organizzare viaggi aziendali per Milano in modo sicuro, senza andare ad incidere in modo radicale sul loro bilancio.



Il noleggio di un jet privato ad uso aziendale, infatti, attualmente presenta tariffe decisamente più contenute, specialmente nel caso degli empty-leg, ovvero i voli di posizionamento, ed è la soluzione ideale per tutte quelle realtà che devono necessariamente essere dinamiche anche in questo particolare periodo storico.

Spostarsi con un volo di linea comporta spesso fare check-in anche abbastanza lunghi, specie a causa dei controlli sanitari attuali. Un aereo privato, invece, garantisce controlli più rapidi e, soprattutto, permette di usufruire di servizi aggiuntivi molto importanti per le aziende, quali la possibilità di navigare online a bordo per lavorare o comunicare con i colleghi.



Organizzare una trasferta aziendale in modo rapido e flessibile grazie ai voli privati

Molte compagnie di noleggio, come per esempio Fast Private Jet, offrono la possibilità di avere un preventivo personalizzato direttamente online, mettendo a disposizione delle aziende tutte le opzioni tra cui scegliere.

Questo snellisce e velocizza di molto la ricerca delle imprese che necessitano di prenotare questa tipologia di servizio, da abbinare magari anche ad un ulteriore servizio di transfer a terra per agevolare gli spostamenti dei propri dipendenti anche una volta atterrati.

La flessibilità, come anticipato, è un altro punto di forza di questa soluzione. In una trasferta di lavoro, infatti, può capitare di dover cambiare i piani in corsa; l’elasticità messa a disposizione da una compagnia di noleggio diventa fondamentale per risolvere al meglio ogni genere di imprevisto.

Ovviamente, un volo privato è anche garanzia di massima qualità. Ogni velivolo è costantemente controllato, sia negli aspetti meccanici che estetici, per essere sempre sicuro e gradevole da utilizzare. Certamente, per un’azienda far volare i propri collaboratori o clienti in un ambiente riservato e lussuoso può rappresentare un elemento di estrema importanza per il ritorno d’immagine.