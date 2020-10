RC Auto: aumentano le richieste per l'assicurazione atti vandalici - Terzo Binario News

Negli ultimi anni la crescente percezione di insicurezza diffusasi nelle città, l’aumento di fenomeni di vandalismo e lo sviluppo delle soluzioni offerte dalle compagnie assicurative, hanno portato ad un netto incremento delle richieste di assicurazione per atti vandalici. Questa soluzione offre infatti ai proprietari delle autovetture delle garanzie di rimborso, nel caso in cui si verificasse una simile spiacevole condizione. I cosiddetti atti vandalici possono essere causati sia da comportamenti dannosi operati da singoli, sia da gruppi di facinorosi.

Proprio per venire incontro a simili problematiche, le compagnie assicurative hanno studiato delle formule di protezione integrale. Infatti la copertura atti vandalici copre anche i danni da sommosse popolari, un inconveniente davvero spiacevole che può portare dei grossi danni economici anche per i proprietari delle auto. La copertura assicurativa contro i danni derivanti da atti vandalici, scatta in modo automatico in simili circostanze, anche nel caso i cui non fosse possibile identificare i responsabili.

Pur essendo una delle tutele aggiuntive facoltative, così come quelle riservate al furto, all’incendio, alla rottura dei cristalli, all’impatto con animali selvatici e molte altre ancora, la copertura contro gli atti vandalici è sempre più richiesta. Grazie a quest’ultima infatti gli assicurati possono vivere serenamente con la consapevolezza che la loro amata auto in caso di danni simili verrebbe accuratamente risistemata.

I vantaggi offerti dalla copertura contro gli atti vandalici

L’assicurazione contro gli atti vandalici è un prodotto completo, in grado di presentare una notevole varietà di coperture. Si tratta infatti di una soluzione che copre sia i danni di lieve entità, come potrebbe essere uno sgraffio sulla portiera o la rottura di una freccia, sia quelli maggiori. Quest’ultimi possono arrivare infatti a coprire persino incendi applicati ad un’autovettura o la sua distruzione. Oltre a ciò, questa copertura assicurativa offre anche altri vantaggi, come ad esempio:

La facilità di abbinarla con altre coperture.



di abbinarla con altre coperture. Opzione molto amplia.



Facilità di fruizione.



Stipula rapidissima.



Costo contenuto .



. Notevole serenità.

In alcuni casi le compagnie assicurative possono decidere di scindere la polizza per atti vandalici da quella per eventi sociopolitici. Tuttavia, anche in questo caso è sempre possibile ottenere la copertura integrale, unendo questi fattori opzionali. Spesso, per ridurre il rischio di frodi, questa copertura viene applicata su automobili nuove, alla prima stipula assicurative o per il rinnovo di polizze destinate ad auto che anche in passato avevano già avuto questa copertura.

Come scegliere la copertura migliore

Quando un cliente intende avvalersi della copertura da atti vandalici è molto importante procedere prima con un controllo delle condizioni proposte dalle varie compagnie assicurative. In questo caso è importante controllare che siano incluse tutte le circostanze avverse che potrebbero più facilmente verificarsi nella zona territoriale in cui vive il richiedente. Questa opzione è infatti pensata per offrire al proprietario di un’auto maggiore sicurezza e serenità, di conseguenza è fondamentale selezionare in modo accurato la tipologia di polizza contro gli atti vandalici.

I rimborsi hanno sempre un massimale, ovvero una cifra massima che il cliente può vedersi corrispondere per quella auto. E’ quindi molto importante valutare questo aspetto durante la fase di preventivo. Questa non è calcolata sull’eventuale danno subito ma sul valore stimato dell’auto. In alcuni casi le condizioni possono prevedere l’applicazione di una franchigia, ovvero di una quota base che non viene risarcita. Sono esclusi dal rimborso anche gli eventuali danni, il cui risarcimento rientra in altre clausole, come ad esempio un evento atmosferico o il furto dell’auto. Il costo di questa polizza generalmente non è alto ma varia ovviamente in base al valore dell’auto che viene posta sotto copertura da atti vandalici e dal cosiddetto “fattore di rischio” presente nella zona in cui abita l’assicurato.

In conclusione quindi la polizza che copre da atti vandalici è sempre più diffusa per la sua possibilità di garantire ai conducenti una maggiore serenità nel mantenimento del buono stato dell’auto. Scegliere la polizza contro gli atti vandalici migliore non è difficile, soprattutto grazie al prezioso ausilio di un buon comparatore. Questo strumento infatti permette di selezionare la copertura più adatta alle proprie circostanze e di valutare quelle che possono essere le migliori offerte commerciali del momento.