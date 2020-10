Trading online: imparare a navigare nell’oceano finanziario - Terzo Binario News

Milioni di neofiti si cimentano ogni anno nel mercato del trading. La maggior parte ne esce un po’ più povera, anche se molto più saggia, e senza utilizzare il potenziale che possiede.

La maggioranza di coloro che falliscono hanno una cosa in comune: non hanno padroneggiato le competenze di base necessarie per far pendere la situazione a loro favore.

Eppure, spendendo il tempo sufficiente per imparare si perderanno meno soldi e ci si immetterà nella giusta carreggiata per aumentare le probabilità di successo.

In rete si possono trovare molte informazioni utili. Ci sono siti come quello di CorsoTradingOnline.net, dove poter trovare tanto materiale utile per iniziare a studiare.

Passi fondamentali

Quando si inizia a pensare al trading online, si può scegliere di iniziare a “giocare” per tante ragioni diverse. Quello che viene suggerito qui è di farlo con consapevolezza, seguendo alcuni accorgimenti utili a non rischiare troppo.

Alcuni trader scelgono di procurarsi un mentore. Un allenatore lungimirante che guidi il percorso, possa criticare le tecniche e offra consigli. Molte scuole di trading online offrono un servizio mentoring come parte dei loro corsi di formazione.

Per chi ha intenzione di avanzare da solo, utilizzando come supporto i materiali esistenti, i passi fondamentali sono:

Aprire un conto demo per iniziare a fare pratica

Leggere il più possibile le notizie riguardanti il settore

Imparare ad analizzare

Imparare a gestire le emozioni

Aprire un conto demo

In rete esistono molte piattaforme che fungono da intermediari finanziari.Sono i broker online.

La cosa migliore da fare è prendere informazioni, anche nei forum, confrontare le piattaforme e scegliere il broker online giusto per le proprie esigenze.

Il conto demo gratuito è un servizio offerto praticamente da qualsiasi piattaforma.

Acquisire familiarità con l’interfaccia del conto e approfittate degli strumenti di trading gratuiti offerti dal broker può essere una scelta molto saggia

Leggere e informarsi

Ci sono un sacco di informazioni “a buon mercato”, sia in rete che fuori dal mondo virtuale. L’importante è iniziare, in modo da cominciare ad entrare in intimità anche con il lessico.

Soprattutto, dopo un certo tempo, si sapranno distinguere le informazioni utili da quelle poco coerenti. Non c’è bisogno di concentrarsi troppo su singoli aspetti del trading, bisognerebbe tendere ad una visione globale.

Studiare tutto ciò che riguarda il mondo delle finanze è la formula migliore.

Spesso le idee e i concetti che non sembrano molto rilevanti potrebbero apparire tali perchè non si comprendono affondo. Un ampio background, il più dettagliato possibile, è proprio quello che serve.

Analizzare i mercati

Studiare le basi dell’analisi tecnica e osservare i grafici dei prezzi in ogni momento libero potrebbe aiutare per superare il primo anno da trader principiante.

Alcuni pensano che l’analisi fondamentale possa offrire un percorso migliore per stabilire i profitti.

E’ vero che l’analisi fondamentale traccia le curve di crescita e i flussi di reddito, ma i trader in genere si concentrano sull’azione dei prezzi.

Detto questo, è evidente che non bisogna smettere di leggere i fogli di calcolo, perché sono quelli che possono offrire un netto vantaggio rispetto a coloro che li ignorano.

Gestire le emozioni

Nel mondo del trading non bisogna mai essere troppo sicuri di sapere dove si sta andando. Non esiste niente di certo, apparte la formazione costante cui sottoporsi.

Il viaggio del trader si conclude spesso in una destinazione che non era stata prevista alla partenza; per questo è essenziale allenarsi a conoscere e riconoscere le proprie emozioni.

La sfera emotiva va gestita perchè sono le emozioni a governare la mente dell’uomo e le sue azioni.

Quando si impara a conoscere il mondo interiore, si acquisisce la possibilità di avere la mente lucida nel momento delle scelte che possono tramutare la perdita in guadagno.