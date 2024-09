Verdi e Contenti, la mostra mercato florovivaistica di riferimento del Centro Italia alla sesta edizione • Terzo Binario News

Verdi e Contenti, la mostra mercato florovivaistica di riferimento per il Centro Italia, torna con un’ampia proposta di piante, fiori e artigianato green in un intenso fine settimana nella natura.

La sesta edizione è in programma sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 presso il Centro Botanico Moutan di Vitorchiano, a due passi da Viterbo, dalle ore 9:30 alle 19:00.

Ideato da Chiara Brunori, green blogger, consulente ed esperta di giardinaggio ed event design, Verdi e Contenti è inserito nel calendario nazionale delle manifestazioni di settore e, oltre all’aspetto espositivo, presenta una ricca offerta di workshop, incontri con rinomati curatori botanici, attività per bambini e altre interessanti iniziative.

Il tema di quest’anno è “Il giardino segreto, il segreto dei giardini” ed è ispirato al romanzo di Frances Hodgson Burnett. Proprio come Mary Lennox, la protagonista del libro che riscopre un giardino dimenticato uscendone trasformata, Verdi e Contenti invita il pubblico a varcare la soglia di un mondo incantato, non solo come luogo fisico ma anche rifugio dell’anima. Ogni angolo svela un segreto, tra fiori, piante e installazioni: un’esperienza immersiva fra meraviglia e scoperta, per celebrare la bellezza della natura e il potere trasformativo del giardinaggio.