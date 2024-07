Verdi e Contenti, appuntamento con il pollice verde di Chiara Brunori il 14 e 15 settembre • Terzo Binario News

Torna per il sesto anno consecutivo Verdi e Contenti, la mostra mercato florovivaistica di riferimento per il Centro Italia, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 presso il Centro Botanico Moutan, a due passi da Viterbo, con un’ampia proposta di piante, fiori e artigianato green.

L’evento, inserito nel calendario nazionale delle manifestazioni di settore, è giunto alla sesta edizione ed è il frutto dell’esperienza ventennale della sua ideatrice Chiara Brunori, green blogger, consulente ed esperta di giardinaggio ed event design, nonché volto televisivo (Unomattina Rai1, Citofonare Rai2, L’Ora Solare TV2000).

A Verdi e Contenti partecipano numerosi vivaisti produttori e artigiani selezionati, provenienti da varie regioni. Ciascuno si fa rappresentante di una differente categoria botanica, intrattenendosi con i visitatori per raccontare i segreti di una pianta o di un prodotto, illustrare le varietà più belle e rare e offrire preziosi consigli e idee. Il tema di quest’anno, infatti, è “Il giardino segreto, il segreto dei giardini” ed è ispirato al romanzo di Frances Hodgson Burnett.

Proprio come Mary Lennox, la protagonista del libro di Burnett che riscopre un giardino dimenticato uscendone trasformata, Verdi e Contenti invita il pubblico a varcare la soglia di un mondo incantato, non solo come luogo fisico ma anche rifugio dell’anima. Ogni angolo svela un segreto, tra fiori, piante e installazioni: un’esperienza immersiva tra meraviglia e scoperta, per celebrare la bellezza della natura e il potere trasformativo del giardinaggio.

Oltre alla mostra florovivaistica, Verdi e Contenti propone workshop, conferenze, incontri con ospiti ed esperti, laboratori gratuiti, attività per bambini e altre interessanti iniziative. Un modo green per salutare l’estate, conoscere le ultime tendenze del settore e godere delle affascinanti fioriture autunnali.

Verdi e Contenti 2024 ha il patrocinio di Comune di Vitorchiano, Comune di Viterbo, Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Grandi Giardini Italiani.

Verdi e Contenti è un progetto di Chiara Brunori che affonda le radici nella sua lunga esperienza nell’organizzazione di eventi dedicati a piante, fiori e artigianato green di qualità.

Nasce come blog nel 2015 e con l’evoluzione dei tempi diventa anche un canale YouTube, attraverso cui sensibilizzare e avvicinare gli animi verdi al mondo dei fiori, delle piante e del giardinaggio e aiutare a coltivare il proprio pollice verde, con un linguaggio semplice e accessibile.

Il primo evento “Verdi e Contenti” risale al 2017: ospitato per due anni in primavera nell’Orto Botanico “Angelo Rambelli” di Viterbo, si trasferisce nel 2019 nell’attuale sede, presso il Centro Botanico Moutan, trasformandosi nell’evento green di riferimento alle porte dell’autunno.

CHIARA BRUNORI

Green blogger, consulente, esperta di giardinaggio ed event design, volto televisivo (Unomattina Rai 1, Citofonare Rai 2, L’Ora Solare TV2000), Chiara Brunori è una delle maggiori esperte in ambito florovivaistico a livello nazionale, con esperienza ventennale nel settore attraverso l’organizzazione di eventi, esposizioni, laboratori, speech. Nel 2015 lancia il progetto Verdi e Contenti, ora inserito nel calendario nazionale delle mostre florovivaistiche.

CENTRO BOTANICO MOUTAN

Il Centro Botanico Moutan di Vitorchiano (VT) fa parte della rete dei Grandi Giardini Italiani e vanta la più ricca e completa collezione esistente al mondo di peonie arbustive ed erbacee di origine cinese. Nato da una lunga e profonda passione per questo fiore, è un vero e proprio angolo di Cina nel cuore della campagna laziale. Lungo le pendici di una collina, in una distesa di 15 ettari, riunisce più di 250.000 piante di 600 differenti varietà, appartenenti a quasi tutte le specie botaniche conosciute e alla maggior parte degli ibridi naturali coltivati, che vi hanno trovato un habitat ideale. La fioritura delle peonie avviene in primavera, tra aprile e maggio.