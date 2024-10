Venti anni di Unesco, Cerveteri li celebra con la Mandala Dance Company • Terzo Binario News

Domani eventi alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, al Museo Nazionale Cerite e a Sala Ruspoli

Cerveteri e la Direzione del Parco Archeologico celebrano il ventennale Unesco con le meravigliose coreografie della Mandala Dance Company. Domani, giovedì 31 ottobre, la Necropoli Etrusca della Banditaccia, il Museo Nazionale Cerite e Sala Ruspoli, saranno protagoniste di una giornata densa di appuntamenti, tra visite guidate, performance artistiche ed esibizioni di danza di grande pregio e rilievo con tanti ospiti di rango internazionale.

“Nel Cerchio del Tempo”, questo il nome della rassegna che coniugherà valorizzazione del patrimonio e la sacra arte della danza, che avrà inizio alle ore 15:30 con la visita guidata della Necropoli della Banditaccia. Alle ore 16:30, sempre alla Necropoli, con le coreografie di Paola Sorressa, andrà in scena la performance site-specific “In Arte, Maddalena”, uno spettacolo di danza e proiezioni, che unisce idealmente luoghi distanti nel tempo e nello spazio, tra realtà e fantasia, per tracciare una mappa della complessità del mondo femminile.

Nel pomeriggio la rassegna si sposta nel Centro Storico di Cerveteri: alle ore 18:30 visita guidata al Museo Nazionale Cerite, mentre alle ore 21:00 in Sala Ruspoli è il momento di “Trittico 15°”, un viaggio tra le diversità, dedicata alla tolleranza, all’accoglienza intesa come una risorsa, una costante ricerca di equilibrio tra le meravigliose movenze della danza.

“La Mandala Dance Company di Paola Sorressa è una delle realtà artistiche di maggior prestigio non soltanto nel nostro territorio ma in tutta Italia – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – più volte, in occasione delle rassegne artistiche sia estive che natalizie, abbiamo assistito a degli spettacoli davvero straordinari grazie a loro con artisti di calibro internazionale. Per un anniversario così importante per Cerveteri quale il ventennale dal riconoscimento Unesco, è pertanto un motivo di orgoglio godere di una rassegna artistica con loro protagonisti organizzata insieme al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, con il cui Direttore, Vincenzo Bellelli, c’è un solido e proficuo rapporto di collaborazione. Una rassegna che come Amministrazione abbiamo fortemente voluto e che certamente offrirà spettacolo, emozioni e momenti davvero unici. Sarà un pomeriggio di arte, di spettacolo e cultura, tutto da vivere a Cerveteri, tra la meravigliosa, ed unica al mondo, Necropoli Etrusca della Banditaccia, il Centro Storico e il Museo Nazionale Cerite”.

“Nel Cerchio del Tempo”, vincitore del bando MIC – Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo Dal Vivo, è un progetto inteso a favorire attraverso la danza contemporanea la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, tramite l’innovazione e diffusione di metodologie che integrano attività culturali e attività di spettacolo dal vivo per la fruizione dei luoghi della cultura nazionale, capaci di promuovere il territorio dal punto di vista turistico con ricadute culturali, sociali ed economiche.

Sia per gli appuntamenti previsti alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, che per quelli previsti al Museo Nazionale Cerite e in Sala Ruspoli, è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso pari ad 8euro. I tagliandi sono acquistabili presso le biglietterie dei due siti archeologici e sul sito dei Musei Italiani.