Venerdì apre a Civitavecchia la caserma Bonifazi per il compleanno dei Vigili del Fuoco • Terzo Binario News

Venerdì 27 febbraio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono orgogliosi di aprire le porte della sede cittadina per festeggiare, per la prima volta, la giornata commemorativa dell’istituzione del corpo dei Vigili del fuoco.

Il ministro degli interni Piantedosi ha scelto la data del 27 febbraio perché il regio decreto n.333 del 1939 si unificarono i numerosi pompieri regionali in unico Corpo, quello dei Vigili del fuoco.

Il Capo Sede e il personale del distaccamento di Civitavecchia sono felici di invitare la cittadinanza tutta a voler passare in caserma per vedere nella fattispecie attrezzature e mezzi di soccorso con i quali gli uomini della Bonifazi portano a compimento le numerose chiamate dei cittadini.