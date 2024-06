‘Vacciniamoci anche d’estate’: parte la campagna estiva per le vaccinazioni promossa dalla Asl Roma 3 • Terzo Binario News

Giovedì 20 giugno alla Casa della Salute di Ostia e presso il Consultorio di Fiumicino

‘Vacciniamoci anche d’estate’: parte giovedì 20 giugno alla Casa della Salute di Ostia e presso il Consultorio di Fiumicino la campagna estiva per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per età promossa dalla Asl Roma 3.

“Anche quest’anno abbiamo voluto offrire la possibilità ai residenti sul territorio della nostra Asl di effettuare le vaccinazioni raccomandate e suddivide per fasce di età, quindi con un raggio di azione che va dall’età neonatale a quella adulta.

È davvero importante vaccinarsi e farlo, se necessario, anche d’estate, approfittando della chiusura delle scuole o di una disponibilità del nostro tempo più ampia. L’area che ricopre la nostra Asl comprende una parte del litorale laziale, nello specifico il Municipio di Ostia e il Comune di Fiumicino, dove la densità abitativa sale in modo evidente durante la stagione estiva.

Una ragione in più per alzare l’attenzione di tutti su un tema di grande importanza come quello vaccinale”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

“Le vaccinazioni rappresentano l’intervento più efficace e sicuro per la prevenzione delle principali malattie infettive e in considerazione dell’importante impatto che possiedono sulla salute pubblica è nostro compito promuovere i programmi vaccinali e incentivare la profilassi a tutte le età, in ogni stagione dell’anno. La Asl Roma 3 in questo modo tutela il diritto di ogni cittadino di essere protetto da quelle malattie che si possono prevenire attraverso le vaccinazioni. Ognuno di noi, vaccinandosi, dimostra di avere a cuore la propria salute e anche quella della comunità”, aggiunge Patrizia Grammatico, Responsabile U.O.S. Immunoprofilassi della Asl Roma 3.

‘Vacciniamoci anche d’estate’ prevede tre diversi appuntamenti: il 20 giugno presso il Centro vaccinale della Casa della Salute di Ostia (Lungomare Paolo Toscanelli 230) dalle ore 8.30 alle ore 11.30. E sempre a Ostia il 4 luglio e il 19 settembre dalle ore 8 alle ore 13.

Presso il Centro vaccinale di Fiumicino (Via Giorgio Giorgis 56), medici e infermieri sono disponibili nelle seguenti date: 20 giugno, 4 luglio e 5 settembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30. L’accesso alle due strutture è libero, basta essere muniti di tessera sanitaria.

In alternativa, qualora le date indicate non risultino congeniali, è possibile prenotare collegando al sito della Asl Roma 3 all’indirizzo https://www.aslroma3.it/sportello-unico-vaccinazioni/, telefonando al Numero verde vaccinazioni 800605040 (dal lunedì al venerdì ore 8 alle ore 18) o inviando una e-mail a vaccinazioni@aslroma3.it.