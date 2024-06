Tentato omicidio a Roma: accoltella la moglie al culmine della lite • Terzo Binario News

La discussione sfociata nel sangue è scaturita per motivi economici: la donna trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergato; recuperato il coltello

Ha accoltellato la moglie al culmine di una lite scaturita per motivi economici. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato un cinese di 50 anni. L’accusa è tentato omicidio. L’accesa discussione poi sfociata nel sangue è divampata qualche mattina fa, alla Romanina, in via Salvatore Barzilai.

Diversi i fendenti contro la donna. I Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dei coniugi su segnalazione di alcuni cittadini cinesi, conoscenti della coppia che erano stati avvisati dall’indagato e che avevano allertato i soccorsi. iL 118 ha soccorso la 41enne, che presentava ferite da arma da taglio e che è stata trasportata, in codice rosso, presso il Policlinico Tor Vergata dove è stata ricoverata in gravi condizioni. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato il 50enne e sequestrato il coltello.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove, ad esito della convalida, permane come disposto dall’Autorità Giudiziaria.