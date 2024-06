Sedicenne rinchiuso nel portabagagli della minicar da due cugini: rapinato di giubbotto e soldi • Terzo Binario News

Due 14enni accusati di rapina dai carabinieri: per loro disposto il collocamento in una comunità

Hanno minacciato e rinchiuso un 16enne romano nel portabagagli della sua minicar. Arrivati a Torre Angela, lo hanno rapinato del giubbotto (700 euro) e di 35 euro. Poi sono fuggiti a piedi, per un guasto della microcar. I carabinieri della Compagnia di Frascati hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Roma su richiesta della locale Procura, nei confronti di due minori, indiziati di aver commesso una rapina in danno di un coetaneo. L’episodio è avvenuto il 6 aprile, a Frascati.

La giovanissima vittima venne avvicinata dai due e obbligato, con violenza, abbandonare la guida della piccola vettura e a restare nel portabagagli. Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno consentito di ricostruire la dinamica degli eventi, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, due cugini, entrambi 14enni, che sono stati condotti presso due distinte comunità, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.