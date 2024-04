Urgono due adozioni del cuore per Ronnie e Chopin: non c'è più tempo! • Terzo Binario News

Ronnie, lupetto nato nel 2014 di taglia media, sui 22 kg. Relegato in giardino per fare la guardia, messo strada, poi é finito in canile a quattro anni nel 2018 .

Quando è arrivato era un bellissimo lupacchiotto giovane, ora ha 10 anni,

è invecchiato trascorrendo ogni giorno rinchiuso in un box senza mai uscire, una scatola con mura alte ai lati e solo sbarre di ferro davanti. Freddo, caldo, solitudine i suoi soli compagni. Qui i volontari non ci sono, noi veniamo ogni due mesi solo per distribuire carezze e aiutarli a sperare ancora. Ronnie convive tranquillamente con maschi e femmine, e con le persone è molto buono, cerca il contatto, ci lecca le mani, è affettuoso e coccolone, quando entriamo nel suo box ci fa le feste e si struscia contro le nostre gambe per chiedere una carezza.

Quando poi dobbiamo uscire e lui capisce che stiamo andandocene si dispera, piange, e rimane con il muso dall’espressione triste e sconsolata fra le sbarre, a fissarci. Ronnie ci chiede in ogni modo di non uscire dal box, di restare ancora un poco per tenergli compagnia. Più del freddo e del caldo, qui uccide la solitudine. E l’assenza di movimento. Da quasi 7 anni Ronnie non posa le sue zampe sull’erba, non vede un prato. Il mondo si è ristretto a pochi metri quadri di cemento sempre uguali, ogni giorno.

Nessuno ha mai chiamato per lui e adesso è anziano, era un bel cane quando è entrato ma dalle foto si vede che è molto invecchiato. E’ sfinito da questa detenzione disumana.

Era un lupetto nato per i prati, per la libertà, per essere il compagno intelligente e fedele di un essere umano. Lui aspetta ancora, mette il muso fuori dalle sbarre per cercare di raggiungerci quando andiamo via. Ma non può.

Solo noi possiamo liberarlo. Perchè non muoia qui dentro, prigioniero e in solitudine, con gli occhi spenti e la tristezza che pesa come un macigno sul suo cuore. Ronnie è vaccinato, microchippato, sterilizzato.



Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone, è adottabile in tutto il Centro e Nord, con visita preaffido, moduli adozione, disponibilita’ a mantenere i contatti ed al postaffido.

Per info contattare : Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail

Anna Bianca 3475143882 3343655706 anna.aclonlus@gmail.com

È’ un vero colpo al cuore. I tuoi occhi che non vedono. Il tuo pelo arruffato, Le condizioni in cui sei arrivato. Siamo davvero esseri umani? Siamo davvero capaci di tanto? Di abbandonare un cane di 9 anni cieco?

Forse il genere umano si deve riscattare vedendo queste immagini .Forse il bene deve vincere sul male E deve far sì che tu caro Chopin trovi casa. Vogliamo il lieto fine. Per te. Perché tutto questo è vergognoso. Perché questo non accada più.

9 anni Chopin, Akita cieco, dolce e triste, abbandonato da esseri umani senza un cuore. Riscattiamo quel gesto di crudeltà, non lasciamolo anziano e cieco in canile.

Diamo a Chopin l’amore che gli è stato negato, che porti una luce nel suo cuore.



Diamogli una casa, per ristorare il suo corpo. Chopin vi aspetta al Rifugio del Cane Via F. Nullo 30 – 24068 – Seriate (BG)

Tel. 035 298651 www.ilrifugiodelcane.org

orari e giorni di apertura: lunedì-giovedì: 13.30-17.30, sabato 14.00-18.00, domenica 8.00-12.00

Come sostenerci IBAN IT43R0323901600100000439736