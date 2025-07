Urgente: cercasi Tony micio scomparso a Narni • Terzo Binario News

“Spettabile Redazione,

ci permettiamo di scrivervi perché, in questo momento di grande disperazione, rappresentate la nostra ultima speranza. Rivolgiamo a voi il nostro accorato appello. Dal 28 giugno 2025 ormai, abbiamo perso le tracce del nostro adorato gatto Tony. Abbiamo fatto ricerche approfondite su tutto il territorio, consegnato moltissimi volantini, ma di lui nessuna buona notizia. Siamo profondamente addolorate, come potete immaginare, e preoccupate, perché non sappiamo cosa possa essere successo. Scriviamo pertanto a voi chiedendovi, con tutto il cuore, se fosse possibile pubblicare il mio appello, che potrà avere grande diffusione e visibilità:

“Cerchiamo disperatamente il nostro adorato gatto Tony, razza Europea , pelo corto bianco e grigio tigrato. E’ smarrito il 28 Giugno 2025, in centro a Narni TR. Ha circa 1 anno. Era appena guarito da una brutta malattia, ci sono voluti molti mesi per curarlo, pertanto non era ancora castrato e chippato. Di carattere è molto diffidente. Siamo disposti ad una ricompensa se venisse trovato.

Chiunque abbia notizie di Maui, può contattare pertanto i seguenti numeri 3458519000 Grazie. Passaparola!”

Alleghiamo qualche foto oltre che il volantino di smarrimento e, nel ringraziarvi sin da ora per l’attenzione, vi inviamo i nostri più cordiali saluti,