Un arresto, sette denunce e 86 persone identificate: blitz dei Carabinieri a Roma • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno effettuato un’ampia attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nel I, nel XIV e nel XV Municipio.

I Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato in flagranza un 20enne di Roma, per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna. Durante un controllo agli arresti domiciliari, i Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale hanno denunciato a piede libero per il reato di evasione, un 76enne romano, dopo essere stato trovato dai militari al di fuori della propria abitazione. Poco più tardi, i Carabinieri della Stazione di Roma Ottavia hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 69 anni, dopo essere stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti e materiali da confezionamento.

Durante i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Roma trionfale hanno sanzionato 4 persone al codice della strada, trovate alla guida delle rispettive autovetture in stato di ebrezza.

In Piazza Madonna del Cenacolo, invece, una donna di origini romene, è stata denunciata dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Roma, dopo essere stata trovata in possesso di alcune dosi di cocaina e un bilancino di precisione.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 86 persone e controllati 47 veicoli.