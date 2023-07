Tutto pronto a Tarquinia Lido per Sport’n’Roll e Fermento • Terzo Binario News

Dal 3 al 6 agosto quattro giorni di sport, birra e musica animeranno la località costiera

Tarquinia Lido (VT) è pronta a ospitare dal 3 al 6 agosto Sport’n’Roll e Fermento, per quattro giorni di divertimento all’insegna dello sport, della birra e della musica. Sport’n’Roll trasformerà la località costiera in una grande arena sportiva: si va dal calcio alla boxe, dal tiro con l’arco alla danza, dalla ginnastica ritmica e artistica al parkour, dal ciclismo alla mountain bike, dal golf al fitness, dal basket al beachvolley, dal padel al teqball. La cornice del festival (ingresso gratuito) della birra artigianale sarà, a partire dalle 20, piazza delle Naiadi. Saranno cinque i birrifici presenti: si va dal Birrificio Baladin di Piozzo, in provincia di Cuneo, alla viterbese Birra Artigianale Italiana (Bai) della Società Agricola Meonia; dai romani Birrificio Tiber e Resaka Brewing Tribe al Birrificio San Biagio di Nocera Umbra. Sarà inoltre proposta in degustazione una birra speciale realizzata appositamente per Fermento. Il cartellone degli spettacoli e dei concerti (ingresso gratuito), che si terranno in piazza delle Naiadi, si aprirà con le suggestive fontane danzanti, il 3 agosto, per proseguire con il rock di Mark Hanna Band, il 4 agosto, le colonne sonore dei cartoni animati e dei telefilm anni 70 ed 80 in chiave ska-punk di Miwa Marching Band, il 5 agosto, e concludersi con gli Hotel Supramonte e il loro repertorio dedicato a Fabrizio De André, il 6 agosto. Sport’n’Roll e Fermento sono patrocinati e finanziati dal Comune e organizzati dalla Pro loco, in collaborazione con l’associazione Evensound e varie società sportive tarquiniesi.

Il programma di Sport’n’Roll e Fermento

3 agosto

Sport – Dalle 21, la spiaggia libera davanti a viale del Tritoni ospiterà fino al 4 agosto il torneo di beach volley organizzato dall’asd Pallavolo Tarquinia. Le esibizioni di ginnastica ritmica e artistica, danza a parkour dell’asd Arteritmica animeranno l’area pedonale di viale dei Tritoni, dalle 21,30. A via Quintiana, al centro Mg Sporting Club, inizierà il torneo di uno degli sport più in voga del momento; il padel. Il tabellone si completerà il 6 agosto, con le finali. Forza, esercizi di mobilità e allenamenti ad alta intensità caratterizzano la disciplina del crossfit, di cui sarà data una dimostrazione a piazza delle Vele, dalle 21, da parte dell’asd Veteran Box Tarquinia. Sempre a piazza delle Vele, dalle 21, sarà allestito un green da golf, con prove e dimostrazioni, a cura del Marina VelKa Golf Club. Piazza delle Vele; dalle 23,15, si esibiranno i ballerini Mattia Purgatori e Michela Ventolini della Royal Talent Academy.

Spettacoli e concerti – A piazza delle Naiadi, dalle 22, si terrà lo spettacolo delle fontane danzanti, uno show di luci e colori, con giochi di riflessi, danze di zampilli d’acqua e fuoco.

4 agosto

Sport – Lo stabilimento La Pineta, dal 4 al 6 agosto, dalle 21, farà da cornice al tiro con l’arco, con prove e dimostrazioni che vedranno protagonista la plurititolata campionessa Anastasia Anastasio dell’asd Arco club Tarkna ’89. Per gli appassionati del pugilato, l’appuntamento è a piazza delle Vele, dalle 21,30, dove ci saranno gli istruttori dell’asd Angelo Jacopucci Boxe. Per tre giorni, fino al 6 agosto, dalle 21, l’area pedonale di viale dei Tritoni vedrà le elettrizzanti sfide di basket 3×3 del Memorial “Meneghetti”.

Spettacoli e concerti – Alle 22 salirà sul palco di piazza delle Naiadi la Mark Hanna Band. Tra i gruppi più conosciuti a Roma, la formazione è guidata da Mark Hanna, cantante, chitarrista, doppiatore, regista, compositore, arrangiatore americano, che vanta oltre quarant’anni di carriera, costellata di collaborazioni con artisti italiani internazionali.

5 agosto

Sport – Allo stabilimento Galeone, dalle 9, si svolgerà la “Summer team challenge” di pesistica che lascerà poi spazio, dalle 17, alla “Festa dei box” con Dj set di Luca Gee. Disciplina affascinante tanto in singolare quanto in doppio, il teqball, il calcio giocato su un tavolo da ping pong curvo, regalerà emozioni, dalle 21, sul lungomare di fronte all’area pedonale di viale dei Tritoni. La bicicletta su strada e la mountainbike saranno protagoniste a piazza delle Naiadi, dalle 21,30, con la Polisportiva Tarquinia sezione ciclismo e la MTB Etrusca Bike.

Spettacoli e concerti – La Miwa Marching Band sarà protagonista, dalle 21,45, di un concerto itinerante sul lungomare dei Tirreni e poi, dalle 22,30, sul palco di piazza delle Naiadi con “Cartoon party”.

6 agosto

Sport – Non poteva mancare lo sport più popolare al mondo. A piazza delle Vele, dalle 21, gli allenatori del Tarquinia Calcio organizzeranno dimostrazioni e partitelle, tra tiri, dribbling, palleggi e passaggi filtranti. A concludere la serata, al termine del Memorial “Meneghetti”, le premiazioni dei tornei di Sport’n’Roll.

Spettacoli e concerti – A piazza delle Naiadi, dalle 22, concerto omaggio a Faber degli Hotel Supramonte. La band, riconosciuta dalla Fondazione de André, è nata nel 2013, e si è progressivamente affermata come una delle formazioni più accreditate nella diffusione della musica del cantautore genovese, anche per le tantissime esibizioni che si susseguono a ritmi vorticosi.