Trovato morto nudo in casa con la testa nel frigo • Terzo Binario News

La vittima è un uomo di 65 anni: l’ipotesi è che sia stato colto da un malore

Un uomo, nudo, è stato trovato morto in casa, con la testa nel frigo. La vittima è un 65enne di origini tedesche. A rinvenire il cadavere – ieri alle 10 di mattina in via di Santa Colomba, zona Marcigliana – gli agenti del distretto Fidene.

Secondo quanto ricostruito, un conoscente della persona deceduta– non avendo più sue notizie – si è rivolto alle forze dell’ordine. I poliziotti, una volta giunti all’indirizzo indicato, hanno fatto la macabra scoperta.

Sul corpo non erano presenti segni di violenza. Inoltre, non sarebbero stati individuati segni di effrazione. L’ipotesi al vaglio, per il momento, è che il 65enne possa essere stato colto da malore. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.