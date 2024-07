Trattore si ribalta, agricoltore di Civitavecchia rischia di rimanere schiacciato • Terzo Binario News

Ferito gravemente, è stato elitrasportato al Gemelli; indagine della Polizia

Il trattore si ribalta e il conducente rischia di venire schiacciato. Solo per un perfetto incastro del destino ciò non è avvenuto ma un agricoltore di Civitavecchia sabato pomeriggio si è comunque ferito seriamente, tanto da venire trasportato in elicottero a Roma in codice rosso.

Il ribaltamento è avvenuto nella zona del Casaletto Rosso alto a San Gordiano, area agricola situata leggermente in collina e defilata rispetto alla città.

Intorno alle 16 l’uomo, un 38enne, stava lavorando sul mezzo agricolo allo scopo di eliminare le erbacce dal suo terreno. Poi, stando a una prima ricostruzione sommaria, la stessa altezza dell’erba non gli ha permesso di vedere un dislivello e con lo spostamento del mezzo, questo si è ribaltato. Il caso però ha voluto che nella disgrazia, un fattore aiutasse l’agricoltore: il braccio del trattore ancorato ala motrice infatti è rimasto in alto e questa coincidenza ha fatto sì che il mezzo si adagiasse. Al contrario il rischio corso è che rotolasse a sua volta. Il 38enne invece è stato sì sbalzato fuori dal mezzo ma non è rimasto schiacciato.

Un vicino di casa ha avvertito i soccorsi e sul posto si sono portati l’ambulanza e la Polizia, con gli agenti dl commissariato cittadino che si sono occupati di accertare i fatti. Il medico del 118 intervenuto sul posto ha ritenuto che fosse necessario il trasporto nella Capitale per questo ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata sullo stesso terreno dove è avvenuto il ribaltamento. La preoccupazione è che l’agricoltore avesse subito lesioni interne. Pertanto è stato intubato e poi è decollato alla volta del policlinico Gemelli. In viale della Vittoria intanto stanno procedendo con gli accertamenti affinché la vicenda si possa chiarire definitivamente.

Sebbene il territorio che circonda Civitavecchia presenti una vocazione agricola marcata, di questo tipo di incidenti non se ne riscontano tanti, anzi. È un caso abbastanza isolato sebbene l’utilizzo dei trattori in campagna – per quanto necessario e frequente – presenti dei rischi piuttosto seri.