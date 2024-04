Trasporto scolastico per studenti con disabilità, pubblicato l'avviso a Ladispoli • Terzo Binario News

Pubblicato l’avviso per la concessione di contributo economico, a titolo di rimborso, finalizzato a coprire in tutto o in parte la spesa, sostenuta dalle famiglie, per l’organizzazione del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, residente nel Comune di Ladispoli e che hanno frequentato nell’anno 2023, la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Le domande, redatte sull’apposito modulo e corredate della documentazione , dovranno pervenire al Comune di Ladispoli tramite pec all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it oppure direttamente all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del 27 maggio 2024.

Per avviso e modello di domanda https://www.comunediladispoli.it/trasporto-scolastico-studenti-con-disabilita-scuola-infanzia-primaria-e-secondaria-di-primo-grado-pubblicato-lavviso-/notizia