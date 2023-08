Traffico da bollino rosso e caldo torrido, poi “Poppea” spezzerà l’estate • Terzo Binario News

Sarà un controesodo immerso nell’afa almeno fino a domenica, quando arriveranno i primi, sospirati, temporali in Nord Italia e l’abbassamento delle temperature che toccherà nei giorni successivi il centro e, poi, il sud. L’anticiclone africano Nerone infatti non mollerà la sua presa ancora per molte ore.

Confermati per oggi 19 bollini rossi sulle 27 città monitorate dal ministero della Salute. Ieri erano 17.

A Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Torino, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo si aggiungono infatti Bari e Campobasso.

Poppea interromperà l’estate

Ma l’anticiclone ha comunque i giorni contati. Domenica 27 il ciclone Poppea, nei giorni antecedenti già attivo sulle Isole Britanniche, inizierà a lambire l’Italia, provocando temporali che si faranno via via più frequenti al Nordovest e che, in serata, potranno raggiungere anche il Triveneto.

Il livello di attenzione dovrà poi salire da lunedì, quando è previsto l’arrivo di Poppea sul bacino del Mediterraneo, posizionandosi sul golfo di Genova e muovendosi lentamente verso la laguna di Venezia.

Con le perturbazioni in arrivo ci sarà però il concreto rischio di temporali violenti, con nubifragi, grandine di grossa dimensione e forti raffiche di vento potranno colpire gran parte delle regioni centro-settentrionali.

L’aria fresca farà crollare lo zero termico fin verso i 2800/3000 metri e la neve potrà scendere fin sopra i 2400-2700 metri. Il vento, a tratti impetuoso, provocherà il crollo delle temperature, che potrebbero perdere anche 15 se non 20°C rispetto a questi giorni.

Ma è ancora presto per capire se si tratterà di una fase di lunga o breve durata.