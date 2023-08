Incendio sulla Laurentina: in fiamme camion che trasporta detergenti liquidi • Terzo Binario News

Incendio sulla Laurentina, all’altezza del chilometro 11: un camion che trasporta detergenti liquidi e prodotti per le pulizie, per cause in corso di accertamento, va in fiamme. Il tutto avviene alle 7,25 di venerdì 25 agosto. Secondo quanto appreso non ci sono stati feriti.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento dell’Eur con l’autobotte del Tuscolano II e il supporto del Nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico).