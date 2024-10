Tracciati d'Arte porta quadri e sculture a palazzo Ruspoli di Cerveteri • Terzo Binario News

“Verso una nuova Alba” il nome della mostra in collaborazione con l’Anpi che presenterà un documentario

Dal 17 al 20 ottobre 2024, le prestigiose sale del Palazzo Ruspoli di Cerveteri, situato in Piazza Santa Maria, ospiteranno “Verso una nuova Alba”, una straordinaria mostra di pittura, scultura e fotografia organizzata dall’associazione culturale Tracciati d’Arte e curata da Andrea Cerqua.

L’evento si inserisce in un percorso artistico di grande rilievo, che ha già toccato importanti location italiane come il Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, la Sala del Cinquecentenario di Castellammare del Golfo e la Sala Cavour di Bolsena.

Saranno esposte le opere di artisti di spicco come Andy Kersch, Andrea Cerqua, Angela Scaramuzzi, Angelide, Cesare Paccaduscio, Daniela Ancora, Diego Vagnucci, Emanuela Sereni, Fabrizia Frau, Federica Virgili, Francesca Coccurello, Giulia Mosca, Giulio Falconieri, Jean Louis Zanet, Lara Garofalo, Laura Laurini, Laura Vitulano, Loredana Sala, Luana Celli, Manuela Castellet y Ballarà, Marian Rodriguez Vigil, Martina Grasso, Mirella Conte, Nataliya Lyakhova, Paola Gioia, Rosanna Ponti, SickPurple, Simonetta Sabatini, Teresa di Sario e Yelena Sol.

Andrea Cerqua, artista di fama riconosciuta, continua a stupire non solo per la qualità delle sue opere, ma anche per la capacità organizzativa che conferisce alle sue mostre un valore aggiunto grazie a idee sempre innovative. La mostra di Cerveteri non farà eccezione.

Sabato 19 ottobre, nella stessa Sala del Palazzo Ruspoli, si terrà un incontro con il pubblico per presentare la mostra. A seguire, sarà proiettato il docufilm “Enrico Calamai: Una vita per i diritti umani”, a cura dell’A.N.P.I. di Cerveteri e Ladispoli.

Il film racconta la storia dell’ex diplomatico e attivista per i diritti umani, soprannominato “lo Schindler di Buenos Aires” per aver salvato oltre 300 perseguitati dal regime militare argentino, come documentato ufficialmente o testimoniato dai sopravvissuti. Saranno presenti in sala lo stesso Enrico Calamai, il regista Enrico Blatti, il moderatore Angelo Colone e rappresentanti istituzionali del Comune di Cerveteri.

Domenica 20 ottobre, a partire dalle ore 16:30, il programma proseguirà con la presentazione delle sculture di cioccolato realizzate dalla chef Simonetta Carta e dalla presentazione del corso di scrittura creativa della scrittrice Diamante Indaco. La giornata sarà accompagnata da esibizioni musicali al pianoforte del maestro Andrea Godoy Huaraca.

Un evento da non perdere per gli amanti dell’arte e della cultura, che avrà luogo in una cornice storica d’eccezione.