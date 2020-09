Torresina: bruciati i libri della bibliocabina - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

“C’è solo amarezza, che vuoi commentare…”. Questo lo stato d’animo a Torresina, zona del Municipio XIV: nella notte sono stati bruciati alcuni libri della bibliocabina, all’interno del Parco Zietta Liù.

“Con l’area aperta la notte e senza custodia, oltre ai giochi per bambini che si stanno danneggiando perché utilizzati dai ragazzi più grandi (altalena doppia traballante, cestone quasi inutilizzabile), era solo una questione di tempo” hanno riferito dal Comitato di quartiere, aggiundo: “L’assegnazione (gratuita) al comitato di quartiere Torresina è scaduta nel marzo 2019: da allora nessuna nuova assegnazione con o senza bando. Solo un lento, inesorabile, declino”.

Massimo Paolini, presidente del Cdq, ha rincarato la dose: “Ormai qui è carne di porco. Il parco è incontrollato, la notte si sentono urla e bestemmie. Giorni fa qualcuno è entrato pure con un Suv, c’era una festicciola. Ringraziamo l’Amministrazione per come tengono in considerazione il parco, lasciato aperto 24 ore su 24. La nostra comunità non merita tutto ciò”.

Come noto il Comitato di Torresina, che si occupava gratuitamente della cura del Parco, il 27 marzo ha consegnato le chiavi dell’area, in quanto era scaduta la convenzione. Il Municipio XIV, da par sua, aveva riferito di essersi messo al lavoro in vista del futuro affidamento.

Tra i simboli del quartiere colpiti c’è stata anche la Bibliocabina, una cabina telefonica trasformata in biblioteca e nata per lo scambio gratuito di libri. Quei libri che, qualcuno, ha deciso di dare alle fiamme.