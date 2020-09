Voragine alla Massimina: ulteriore sopralluogo dei Vigili del fuoco - Terzo Binario News

I vigili del fuoco sono intervenuti martedì 1 settembre alla Massimina, in via Antonio Banfi, per una voragine che si è aperta nel giardino di una palazzina. Quattro i nuclei familiari evacuati: non è stato necessario attivare le procedure per l’assistenza alloggiativa, in quanto i presenti hanno trovato tutti sistemazioni alternative.

Nella stessa giornata i pompieri hanno effettuato un ulteriore sopralluogo. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Monte Mario (8 a ) ed il Funzionario di servizio hanno riscontrato un peggioramento del quadro fessurativo.

“Si presume – hanno detto i Vigili del fuoco – che il fenomeno sia concomitante con le recenti e abbondanti piogge. Pertanto, si ritiene che il fenomeno a livello sotterraneo sia attualmente in fase di assestamento”.

“Per quanto riguarda i provvedimenti immediati, oltre a quelli già prescritti nella mattinata ,è stata allargata la zona di interdizione al traffico veicolare e pedonale fino a meta’ carreggiata del tratto antistante i civici 29,31,33 – hanno insistito – successivamente ai provvedimenti di sicurezza cautelativi seguiranno ulteriori valutazioni da parte di tecnici specializzati per stabilire le cause e l’entità del fenomeno”.