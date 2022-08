TolfArte prende il volo: mille persone in piazza per lo spettacolo inaugurale • Terzo Binario News

Le coreografie e le acrobazie aeree di “Notte nel deserto” di Giordano Orchi incantano il pubblico. Da oggi entra nel vivo il programma di performance in tutto il centro storico

di Cristiana Vallarino

Una pioggia di bolle e un monologo evocativo hanno dato ufficialmente il via, venerdì sera, al TolfArte 2022.

Lo spettacolo inaugurale si è tenuto in una piazza Vittorio Veneto riempita di sedie e affollata in tutti i suoi lati: c’erano almeno un migliaio di persone.

A dare il benvenuto agli spettatori l’allegria dei ritmi della street band di casa, la Lestofunky.

Poi la brava attrice Daniela Barra, tutta di bianco vestita, compresa la divertente “acconciatura” di palloncini, ha interpretato un brano che parlava di magia, di sognatori, di condivisione: insomma dello spirito del Festival. Intanto dalla platea si sono alzate mille piccole bolle di sapone, grazie ai mini contenitori forniti agli spettatori.

Il testo recitato dalla Barra è stato scritto da due dello storico gruppo che 18 anni fa pensò l’evento: Caterina Battilocchio e Francesca Ciaralli, oggi presidente dell’Aps TolfArte. Entrambe sono quindi salite sul palco, insieme a tutta la squadra dello staff, parzialmente rinnovato, grazie all’ingresso di giovani e giovanissimi.

E’ stato poi il momento dei saluti e dei ringraziamenti, doverosi, a tutti quanti, molti, che contribuendo economicamente o con il proprio lavoro, rendono possibile il rinnovarsi della tre giorni d’inizio agosto, edizione dopo edizione.

Infine la sindaca Stefania Bentivoglio che, non senza un pizzico d’emozione, ha definito quella di TolfArte una “famiglia” e poi ha dichiarato ufficialmente aperta la 18^edizione del Festival internazionale dell’arte di strada e dell’artigianato artistico, il cui programma denso di appuntamenti entra nel vivo da sabato pomeriggio per proseguire per tutta la notte e l’intera domenica.

A questo punto è iniziato lo spettacolo vero e proprio, “Notte nel deserto”, pensato, scritto, coreografato e diretto da Giordano Orchi, partito ragazzino da Allumiere per diventare come si definisce un “cittadino del mondo” che, dopo una carriera decennale come danzatore, ora preferisce restare dietro le quinte. Giordano Orchi ha collaborato col Cirque du Soleil e con diverse produzioni di musical e teatro, firmando coreografie di opere come “L’uccello di fuoco” e “Siddhartha The Musical”. Per l’inaugurazione di TolfArte 2022 ha appositamente allestito una performance di danza e acrobatica aerea ispirata al famoso “mal d’Africa”, con un linguaggio artistico che fonde varie discipline.

“Sono stato in Kenia in vacanza – ha raccontato Orchi a fine serata – e l’ultima settimana mi sono fatto guidare da un tassista del luogo per scoprire l’aspetto più vero e meno turistico del paese. Ne sono rimasto affascinato e ho pensato a questo spettacolo, con il giovane Edo protagonista che non è altri che il bambino che è in ognuno di noi. Per farlo ho chiamato un gruppo di professionisti da tutt’Italia, ballerini e acrobati aerei”.

E, infatti, lo spettacolo si è dipanato su due piani, davanti a un fondale dove scorrevano suggestive immagini della natura africana: quello a terra con momenti di danza, musica e di canto (una versione di “Africa” dei Toto) e quello aereo con un acrobata impegnato nei virtuosismi ai teli e le altre tenute sospese, insieme ad enormi “bolle”, sulla testa del pubblico dall’enorme gru di Cavallaro, di casa al TolfArte.

“Purtroppo l’umidità ha reso scivoloso il fondo del palco e quindi ho dovuto sacrificare un buon 50% della mia coreografia, soprattutto le parti con il cerchio. Sono davvero dispiaciuto: spero di poter avere occasione di riproporre lo spettacolo come è stato pensato, se non a Tolfa in un altro centro del Lazio dove dovremmo portarlo a breve”.

Giordano salendo sul palco nel finale ci ha tenuto a scusarsi anche col pubblico, che comunque aveva davvero apprezzato la sua “Notte nel Deserto”, applaudendolo calorosamente.

La prima serata di TolfArte è stata quindi archiviata. La piazza è stata subito liberata per essere questa mattina di buon’ora libera per accogliere la decina di foodtrucks che, insieme ai gestori dei locali tolfetani, garantiranno bevande e cibo di ogni tipo alle migliaia di persone attese da oggi pomeriggio.

In contemporanea, si stanno ultimando le installazioni e sistemando le locationi delle decine di performance che saranno sparse per tutto il paese, con un angolo letterario a piazza Diaz e un programma pieno di gioco al giardino col Tolfarte Kids. E l’Hippy Market in zona Sant’Antonio.

Per chi arriva da fuori, sono stati allestiti parcheggi periferici: il centro chiuso al traffico si raggiunge con un servizio di navetta, gratis per i bambini, con un contributo per gli adulti.

Il programma si può scaricare grazie ai vari QR code che si trovano in giro, nei due infopoint al giardino e piazza vecchia o dal sito www.tolfarte.it, da dove si può anche entrare su googlemaps per avere il quadro completo di luoghi ed eventi.