Tolfa saluta l'estate col weekend dei giochi popolari de "La Radica" • Terzo Binario News

Tolfa si prepara a chiudere la stagione estiva alla grande con il week end dedicato a “La Radica”, domani e dopodomani.

Anche per questa edizione il calendario della manifestazione è denso di proposte, che vanno dalla musica alle esposizioni, dalle iniziative per gli amici a quattro zampe alla cena in piazza. E soprattutto offre una miriade di giochi popolari, per garndi e piccoli. E stavolta ci sarà pure lo stand dell’Emporio della Radica dove comprare simpatici e originali gadget in ricordo dell’evento.

“Con la Radica, tradizionalmente e storicamente si chiudono i festeggiamenti dell’estate tolfetana: un’estate che quest anno è stata lunga e ricca di eventi per ogni età e gusto – dice la sindaca Stefania Bentivoglio -.. E proprio come ogni anno, ci ritroviamo in questa settimana di settembre ad essere catapultati nel passato tra giochi e detti popolari, musica e scenografie, in un meraviglioso quadro dove ogni dettaglio concorre a ridisegnare la Tolfa di un tempo. Un’occasione importante per i più piccoli per sperimentare l’arte della manualità, i giochi di strada, la libertà di correre per le vie. Un ringraziamento alla associazione Generatio 90 che con passione e un grande lavoro continua a regalarci momenti di gioia pura”.