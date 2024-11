Tolfa e Santa Marinella possono vincere ancora • Terzo Binario News

Domani rispettive sfide interne contro Longarina e Borgo Palidoro, in rossoblù approda l’ex capitano del Ladispoli Augusto Buonanno

L’auspicio è quello di una nuova doppietta di vittorie per Tolfa e Santa Marinella, come avvenuto domenica scorsa. Per di più, le condizioni sembrerebbero esserci tutte visti gli avversari non certo di grosso calibro.

Per la decima giornata del girone A di Promozione, alle 11 allo stadio Fronti arriva il Borgo Palidoro mentre allo Scoponi, dalle 14.30, tocca alla Longarina Totti School.

Si parte da questa situazione di classifica: i rossoblù sono nel gruppone delle inseguitrici delle capolista Duepigrecoroma e Ostiantica, entrambe a quota 19 punti, composto da Grifone Gialloverde e Pianoscarano con 17 punti. Il Tolfa è sì nono con 12 punti ma a 7 punti dalla vetta.

Il Borgo Palidoro invece è terzultimo, come la Longarina e l’Indomita Pomezia tanto che in settimana ha effettuato il cambio di allenatore. Sulla panchina della squadra della frazione di Fiumicino è andato a sedersi il civitavecchiese Paolo Caputo. Tra l’altro, i santamarinellesi contro la compagine della “doppia croce” hanno il dente avvelenato: infatti ancora brucia lo 0-4 di via delle Colonie arrivato in Coppa Italia. «Il Palidoro ahimé non è certo una novità per noi – esordisce mister Daniele Fracassa – dopo le quattro reti che ci hanno rifilato nel ritorno della competizione infrasettimanale. Probabilmente ora vivono un entusiasmo nuovo, con l’avvicendamento tecnico. Caputo ovviamente lo conosco e conosco diversi giocatori che militano con loro, per averli allenati in passato. Quella battuta d’arresto pesa e la vogliamo cancellare». È passato diverso tempo da quella sfida e oggi in campo va un Santa Marinella molto diverso. «Arriviamo bene alla sfida, mentalmente più solidi e fiduciosi. Rientra dalla squalifica capitan Alessio Gallitano mentre Lorenzo Monteneri è ancora indisponibile». Tuttavia sulla fascia sinistra il vuoto verrà colmato dall’arrivo dell’ex capitano del Ladispoli Augusto Buonanno, esterno mancino di esperienza (e di Eccellenza) che va a compensare la mancanza e la cui firma è arrivata ieri. Probabilmente esordirà subito, con Notari in porta, Gallitano, Gentile e Serpieri; in mediana Cuomo, Gaudenzi e Caforio, davanti Trincia, Tabarini e Cerroni.

In collina qualche problemino di formazione per mister Roberto Macaluso visto che capitan Marco Roccisano ha accusato un problema al tallone, che lo ha limitato negli allenamenti e neanche Lorenzo Mundo sta benissimo. L’ipotesi è che al fianco di Gianluigi Salvato vada Paolo Santi, mentre c’è il recupero di Alessio Galletti esterno classe 2004 di ritorno dalla W3 Maccarese. «Serve il piglio gusto contro la Lingarina – afferma l’allenatore biancorosso – con il clima in collina che si è rasserenato grazie ai risultati e alle belle prestazioni delle ultime uscite. Damiano Pasquini si sta allenando con stanza ed è in recupero costante mentre Quinti è bella scoperta, deve solo deve prendere coraggio». Il guaio è davanti per l’assenza di Gabriele Martinelli: «I tre sono confermati, e con Fagioli e Pangi probabilmente ci sarà Miguel Vittorini da falso 9. Abbiamo provato dei movimenti poiché non c’è nessuno in squadra con le caratteristiche di Gabriele».