Tidei: «Per l'Arpa mare eccellente a Santa Marinella e Santa Severa» • Terzo Binario News

Sono tutte perfettamente balneabili tanto da essere classificate come eccellenti le acque marine del litorale di Santa Severa e Santa Marinella.

Abbiamo appreso, con grande soddisfazione i dati diffusi da Arpa Lazio che a seguito delle analisi compiute premia le nostre due località balneari. Risultati più che soddisfacenti che a loro volta premiano la grande attenzione che abbiamo rivolto in questi ultimi anni al monitoraggio e manutenzione delle rete idrica e degli impianti di depurazione.

Già la scorsa estate ricordo a dispetto di qualche tentativo di discredito non è stato necessario apporre nessun divieto di balneazione eccezione fatta per il breve periodo in cui l’innalzamento delle temperature aveva provocato un momentaneo proliferare dell’alga tossica.

Ora leggiamo che la situazione è migliorata rispetto al passato e questo sarà di buon auspicio per l’avvio di una nuova stagione balneare che si sta preannunciando già all’insegna del tutto esaurito. Non mi resta che augurare buon lavoro a tutti gli operatori del settore turistico ricettivo e balneare che rappresentano uno dei settori più importanti della nostra economia”.

Pietro Tidei