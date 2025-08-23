TIdei: "Messa in sicurezza del fosso di via IV Novembre a Santa Marinella" • Terzo Binario News

“La manutenzione costante e produttiva di tutti i fossi cittadini è sempre stata una delle prerogative dell’Amministrazione comunale.

Sono stati infatti realizzati interventi nel corso degli anni su tutti i fossi, interventi volti a sistemare e risolvere degrado e stesso rischio idraulico, sia con fondi propri che attraverso ricerca costante di finanziamenti regionali e ministeriali.

Anche il fosso che costeggia e si affaccia su via IV Novembre, come segnalato negli ultimi giorni dalla cittadinanza, sarà a breve oggetto di intervento da parte dell’Amministrazione Comunale.

Abbiamo verificato la segnalazione ricevuta e già realizzato un sopralluogo: l’intervento è nei nostri programmi.

Ricordo alla cittadinanza che il Comune di Santa Marinella ha ricevuto oltre 10 milioni di euro proprio per la messa in sicurezza del territorio idraulico: sono state realizzate opere importantissime come la vasca di laminazione appena inaugurata a Ponton del Castrano, la golena e lo stesso parco in fase di costruzione all’altezza del fosso di Castelsecco, senza citare altri innumerevoli interventi.

Fatto sta che dal 2018 in poi, anche in occasione dei più calamitosi temporali o piogge torrenziali, Santa Marinella non ha più registrato alcuna criticità in termini di esondazioni o allagamenti.

Torno a rinnovare ed esortare lo stesso senso di civiltà dei cittadini: i fossi non sono discarica, per tal motivo resta severamente vietato gettare rifiuti e lasciarli abbandonati all’incuria, anche perché per la loro demolizione Santa Marinella vanta oggigiorno il suo Ecocentro.

Al cittadino che ha inviato segnalazione ed a quelli che faranno lo stesso va il nostro grazie, per sensibilità ed accortezza: rinnovando loro e lui l’impegno dell’Amministrazione appena possibile un intervento manutentivo di primo approccio anche sul fosso segnalato. L’Amministrazione continuerà ad agire per proteggere la città”.

Il Sindaco Pietro Tidei