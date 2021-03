Tarquinia, Marina Velka Golf Club pronto per partire con la scuola golf dedicata ai più piccoli - Terzo Binario News

Il Marina Velka Golf Club (Tarquinia) è pronto per partire con la scuola golf dedicata ai più piccoli. La nuova scuola ha l’obiettivo di far conoscere e apprezzare uno sport eccellente per i giovani, che allena l’elasticità muscolare, la concentrazione, la coordinazione, e che fa del fair play, della disciplina e del rispetto delle regole, due capisaldi di questa disciplina, il tutto immersi nel verde e in massima sicurezza.

La proposta dei corsi vuole avvicinare i ragazzi alla tradizione del golf, alla sua tecnica, alle sue regole ed etichetta attraverso un nuovo e innovativo approccio che esalta la componente ludica, consentendo di aumentare il coinvolgimento e di bilanciare forza e strategia. I corsi saranno diretti dal maestro federale Marco Sassara. Alcuni collaboratori garantiranno l’ottima riuscita delle lezioni. A breve ci sarà inoltre la possibilità d’inserire alcune sessioni di attività motoria, presenziate da una professionista, tesa a migliorare e garantire una corretta postura per i ragazzi, facendoli però giocare e divertire tutti insieme.

Per informazioni e chiarimenti: info@marinavelkagolfclub.it, telefono 0766 1903041.