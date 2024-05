SuperProvincia, no secco della Mollica e Cervo • Terzo Binario News

“Fumo negli occhi e polvere sotto il tappeto! Se questa iniziativa fosse stata presa da un’amministrazione capace e attenta alle esigenze dei cittadini avrebbe, certamente, colto il nostro plauso e il nostro appoggio.

L’Amministrazione Grando, come più volte da noi denunciato, si è dimostrata incapace di soddisfare i bisogni dei cittadini concentrando i propri sforzi su progetti di dubbia valenza e certamente inadatti a dare efficaci risposte ai tanti problemi della nostra Città.

Abbiamo più volte sottolineato la totale inaffidabilità dell’attuale amministrazione che continua a favorire i pochi a danno dei più. Con queste premesse come avremmo potuto essere favorevoli alla creazione della nuova Provincia?

Siamo certi che la nascita di questa nuova realtà sottrarrà alla Città risorse e attenzioni, già così esigue. Grando ha ampiamente dimostrato di non avere una visione di insieme e una progettualità che possano portare Ladispoli nel futuro.

Questa a noi sembra più che altro un mero volantino propagandistico per gettare fumo negli occhi dei cittadini.

Una scusa per continuare a non risolvere i problemi della gente e un’ennesima opportunità per favorire gli interessi di pochi.

Noi non ci stiamo. E lo diciamo fermamente. Il nostro non è oscurantismo ma pragmatismo. Prima vanno risolti i problemi che affliggono i nostri concittadini e poi, forse, avrebbe senso di entrare a far parte di un progetto politico e territoriale più ampio.

Da Civitavecchia a Fiumicino sembra che non ci si renda conto che le infrastrutture di porto e aeroporto sono ancillari alle esigenze della Capitale e poco sensibili alle esigenze locali. La gran parte del flusso economico che queste infrastrutture generano è appannaggio di Roma mentre i problemi, quali l’ inquinamento, rimangono sul territorio. Per questi comuni solo le briciole a fronte di moltissimi disagi.

I cittadini vanno adeguatamente informati e coinvolti, esattamente ciò che non fa questa maggioranza. Tra i tanti motivi che ci hanno spinto a votare contro ce n’è uno in particolare che ci convince di aver fatto la scelta giusta: la mancanza di fiducia. Noi e un numero sempre maggiore di cittadini non ci fidiamo più di questa amministrazione. Ladispoli merita di meglio. Il prima possibile!”.

I consiglieri Amelia Mollica Graziano e Ferdinando Cervo