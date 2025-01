“Il coraggio… di essere umani”, convegno contro la violenza di genere della Ladispoli 1 • Terzo Binario News

“Si è svolto con grande partecipazione e coinvolgimento il convegno “Il coraggio… di essere umani”, dedicato al contrasto della violenza di genere e organizzato dall’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, in collaborazione con il Lions Club Roma Augustus e il Comune di Ladispoli. L’evento, che si è tenuto venerdì 24 gennaio 2025 presso l’Aula Consiliare di Ladispoli, ha rappresentato un momento di forte impatto educativo e sociale, sensibilizzando gli studenti delle classi terze dell’I.C. Ladispoli 1 e dell’I.C. Ilaria Alpi su un tema di drammatica attualità.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali da parte di figure di spicco del territorio, che hanno condiviso con i presenti riflessioni e strategie di contrasto alla violenza. Tra gli interventi, la dott.ssa Margherita Frappa, assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Ladispoli, che ha portato anche il saluto del sindaco Alessandro Grando; il Luogotenente Umberto Polizzi, comandante della Stazione dei Carabinieri di Ladispoli, e l’Ispettore Fiorenzo Somma, responsabile del progetto Scuole Sicure del Commissariato di Ladispoli.

Tutti hanno sottolineato il ruolo fondamentale dell’educazione nella prevenzione della violenza di genere e nella costruzione di una società più equa e consapevole.

Tra i relatori, la prof.ssa Susanna Petrassi, psicologa criminologa dell’Associazione Italiana Vittime di Reato, ha illustrato le conseguenze psicologiche e sociali della violenza sulle vittime, mentre l’Ispettore Sandra Saragnese, della Sezione Stalking e Violenza di Genere presso la Divisione Anticrimine della Questura di Roma, ha spiegato l’importanza della denuncia tempestiva e del supporto delle forze dell’ordine. Momenti di grande emozione hanno accompagnato le letture della prof.ssa Rosaria Zizzo, scrittrice, che ha dato voce a storie di donne vittime di violenza, rendendo ancora più tangibile la necessità di un impegno collettivo per il cambiamento.

A moderare l’incontro è stato il dott. Alessio Bruno Bedini, mentre in chiusura si sono susseguiti interventi significativi da parte della prof.ssa Antonella Mancaniello, dirigente dell’I.C. Ladispoli 1, della prof.ssa Maria Bevilacqua, dirigente dell’I.C. Ilaria Alpi, e della dott.ssa Clara Muggia, in rappresentanza del Lions Club Roma Augustus.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare studenti e docenti sul tema del rispetto e della prevenzione della violenza, evidenziando il ruolo cruciale della scuola nella formazione delle nuove generazioni.

Il Convegno si è concluso con il momento finale del Contest: la premiazione degli elaborati realizzati dagli studenti delle due istituzioni scolastiche sul tema Il Coraggio di essere umani. Disegni, video e rappresentazioni grafiche hanno testimoniato la profonda riflessione che i ragazzi hanno maturato su questo tema, sorprendendo il pubblico per la loro intensità e profondità. La mattinata è terminata con la cerimonia di premiazione, durante la quale la preside Antonella Mancaniello e gli ospiti hanno consegnato gli attestati di partecipazione ai ragazzi, riconoscendo il loro impegno e la qualità del loro lavoro.

La Dirigente Scolastica dell’I.C. Ladispoli 1, prof.ssa Antonella Mancaniello, ha dichiarato: “Oggi abbiamo vissuto un momento di grande valore educativo e sociale. Parlare di violenza di genere significa non solo informare, ma soprattutto formare le coscienze, affinché i nostri studenti diventino adulti consapevoli e promotori di una cultura basata sul rispetto e sulla dignità di ogni individuo. La scuola deve essere un luogo di crescita non solo didattica, ma anche umana e civile. Ringrazio tutti i relatori, le autorità e i docenti per aver reso possibile questo incontro così significativo.”

Con questa iniziativa, gli istituti I.C. Ladispoli 1 e I.C. Ilaria Alpi confermano il loro impegno nella promozione di valori fondamentali come l’uguaglianza, il rispetto e la lotta contro ogni forma di violenza, dimostrando ancora una volta il potere dell’educazione nel costruire una società migliore”.

Dott. Alessio Bruno Bedini