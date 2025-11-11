Stretta dei Carabinieri all'Aurelio, il bilancio • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagna Roma San Pietro, con il supporto dei Carabinieri della C.I.O. dell’8°Reggimento Lazio, hanno svolto un servizio coordinato, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere nel quartiere Aurelio, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 2 persone denunciate alla Procura della Repubblica.

Nel dettaglio, un 34enne romano è stato denunciato dai militari in quanto, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e si è rifiutato di sottoporsi ai successivi accertamenti.

Poco dopo, invece, i Carabinieri hanno denunciato un 58enne italiano per furto, poiché sorpreso a portar via prodotti da un esercizio commerciale.

Durante l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e consumo di droga, 4 persone sono statesegnalate e sanzionate amministrativamente alla Prefettura peruso personale di sostanze stupefacenti, in quanto trovate in possesso di modiche quantità di droga.

Nel corso dell’attività sono state complessivamente identificate 87 persone e controllati 36 veicoli. I militari hanno inoltre elevato 2 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, una per guida con patente scaduta e una per guida con revisione periodica del veicolo scaduta.