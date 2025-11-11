Addio a Valentina Mecaccioni, lutto cittadino a Oriolo • Terzo Binario News

“Con ordinanza sindacale è stato proclamato il lutto cittadino per dopodomani mercoledì 12 novembre a seguito della tragica scomparsa di Valentina Mecaccioni avvenuta nella giornata di oggi.
Invitiamo tutta la comunità e gli esercizi commerciali a rispettare per le 11:00, l’orario delle esequie, un minuto di silenzio e di raccoglimento, nonché a sospendere per tutta la giornata qualsiasi attività superflua.
Con rispetto, ci stringiamo al dolore della della famiglia e degli amici”.
Così il Comune di Oriolo sui social