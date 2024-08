Standing ovation per l’omaggio a Puccini dell’Orchestra sinfonica delle Cento Città • Terzo Binario News

Piazza Santa Maria a Cerveteri gremita nella serata di Ferragosto

“Una serata emozionante, con un’orchestra straordinaria che ci ha regalato momenti indimenticabili. Una Piazza Santa Maria gremita di pubblico ha accolto ieri sera il grandissimo spettacolo dell’Orchestra Sinfonica delle Cento Città, che accompagnata dalla voce narrante del nostro concittadino Giacomo Rinaldi, ha reso omaggio, a cento anni dalla morte, al compositore più importante e che maggiormente rappresenta l’arte e la tradizione italiana nel mondo, Giacomo Puccini. La serata dedicata alla lirica è da tanti anni uno degli appuntamenti più attesi nell’offerta culturale della nostra città e il successo di ieri sera ne è la conferma di come il binomio con Cerveteri sia forte e come queste serate siano apprezzate dal pubblico”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

Dalla “Bohème” a “Madama Butterfly”; da “Suor Angelica” fino alla “Tosca” e alla “Turandot”, fino al bis, richiesto a gran voce dal pubblico, con l’esecuzione del “Nessun Dorma”: in tante occasioni il pubblico ha espresso il proprio gradimento con lunghi applausi e standing ovation, a riprova del grande spettacolo portato in scena dagli artisti della Cento Città in Musica.

“A tutti gli orchestrali, al Direttore Artistico Francesco Traversi, ai Soprani Nunzia De Falco e Lada Kyssy e ai tenori Nicola Straniero e Gianluca Zampieri i miei complimenti per lo straordinario spettacolo offerto – ha aggiunto il Vicesindaco Battafarano – inoltre, ci tengo a complimentarmi anche con alcuni musicisti del nostro territorio presenti all’interno dell’orchestra, ovvero Augusto Travagliati, Michele e Lorenzo Muscolino e Corrado Stocchi. La loro presenza all’interno di una realtà di così grande prestigio come quella delle Cento Città è sicuramente un importante motivo di orgoglio per l’arte e la musica del nostro comprensorio”.

L’Estate Caerite 2024 prosegue anche nei prossimi giorni. Domani, sabato 17 agosto sarà il turno del Michael Supnick Quintet, con il trombettista statunitense che accompagnerà il pubblico in un lungo viaggio nel mondo del Jazz, domenica 18 sarà la volta di “ReQueen – Omaggio a I Queen” e lunedì 19 agosto sul palco ci saranno gli Hotel Supramonte, con una serata dedicata a Fabrizio De Andrè. L’inizio degli spettacoli è fissato per le ore 21:30 e l’ingresso è gratuito e consentito fino a capienza massima.