Spacca il vetro dell'auto con le forbici e ruba un marsupio dal sedile • Terzo Binario News

Due i ladri arrestati dai carabinieri: uno in via Amendola, l’altro in via Angelo Bellani

Ieri pomeriggio, in via Amendola, un 24enne di origini marocchine è stato visto introdursi furtivamente all’interno di un’autovettura e rovistare nel vano portaoggetti, alla ricerca di oggetti di valore, approfittando dell’assenza momentanea della proprietaria, che si era allontanata per pochi minuti. L’uomo non è passato inosservato ai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante che sono riusciti a bloccarlo proprio mentre stava trafugando all’interno dell’auto.

Ieri sera, invece, il proprietario di un’auto parcheggiata in via Angelo Bellani ha sorpreso un uomo che, dopo aver infranto il deflettore posteriore destro utilizzando un paio di forbici, si è impossessato di un marsupio riposto sul sedile e ha tentato di allontanarsi; notata la scena ha subito allertato i Carabinieri della vicina Stazione Roma Porta Portese che sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo, identificato in un 31enne algerino senza fissa dimora.

I due sono stati arrestati, condotti in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno difendersi dall’accusa di furto.