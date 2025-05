Sigilli di Roma Capitale per un ristorante etnico di Ostiense • Terzo Binario News

Dopo la chiusura di un locale a Monteverde nei giorni scorsi, un altro ristorante etnico, in zona Ostiense, è stato chiuso a seguito a seguito dei controlli, che vedono impegnata la Polizia Locale di Roma Capitale in diverse zone del territorio, finalizzati ad impedire abusi nel settore commerciale e a tutelare la salute degli avventori.

Ad eseguire gli accertamenti in zona Ostiense, gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, Commissariato Colombo.

Durante il sopralluogo gli operanti hanno rinvenuto sporcizia diffusa nei vari ambienti, a partire dalla cucina: pavimento ricoperto di grasso, banchi di lavoro sovrastati da pattume, cibo conservato all’interno di contenitori fatiscenti e inadeguati, raccoglitori dei rifiuti privi di coperchi, dai quali fuoriusciva immondizia senza essere differenziata.

Nel frigorifero e nei congelatori erano presenti alimenti sfusi e privi di qualsiasi indicazione sull’origine, sulla scadenza e sulla data di preparazione e congelamento. In un locale seminterrato adibito a magazzino, la merce alimentare era deposta in terra, i sacchi di farina erano completamente aperti e sotto di essi erano presente escrementi di topo. Data la gravità delle condizioni igienico sanitarie rilevate, gli agenti hanno richiesto il tempestivo intervento della Asl, che ha disposto la sospensione immediata dell’attività.

Il gestore dell’attività è stato inoltre sanzionato per circa 3.500 euro per varie irregolarità amministrative riscontrate. Avviate anche le verifiche, tramite segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, per accertare la regolarità della posizione lavorativa dei dipendenti trovati all’interno.