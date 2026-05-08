Sicurezza e mobilità urbana, incontro con Viva Ladispoli • Terzo Binario News

“Venerdì 22 maggio alle ore 17:30, presso lo Stabilimento Roma, si terrà un incontro pubblico dedicato ai temi della sicurezza e della mobilità urbana.

L’appuntamento recupererà l’iniziativa inizialmente prevista per venerdì 8 maggio, con un resoconto e un momento di confronto sul tema della sicurezza nel territorio.

L’incontro sarà anche l’occasione per aprire una discussione più ampia sulle problematiche legate alla viabilità e alla mobilità cittadina, affrontando questioni sempre più centrali per residenti e attività del territorio: traffico, parcheggi, ciclopedonalità, trasporto pubblico locale e organizzazione della viabilità urbana.

L’obiettivo è quello di creare un momento aperto di ascolto, confronto e partecipazione tra cittadini, realtà locali e persone interessate ai temi del miglioramento della qualità della vita urbana.

L’idea di coinvolgere direttamente i cittadini nella formulazione di proposte e possibili soluzioni, senza partire da decisioni già confezionate da presentare successivamente alla cittadinanza, nasce circa un anno fa, quando il progetto Viva Ladispoli ha iniziato a prendere forma. Siamo contenti e fiduciosi nel vedere che anche altre realtà stanno prendendo spunto da questo metodo partecipativo, basato sull’ascolto e sul confronto con il territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare”.

Viva Ladispoli