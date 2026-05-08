La Asciutto replica alle accuse delle opposizioni: “Parole travisate per mera propaganda politica” • Terzo Binario News

“Non sono avvezza alle polemiche e, generalmente, preferisco tenermene lontana. Ma c’è un limite a tutto e, dopo le dichiarazioni di alcuni consiglieri di opposizione che sono arrivati perfino a chiedere le mie dimissioni, ritengo doveroso intervenire per chiarire definitivamente la questione”.

Inizia così la nota della Consigliera comunale Franca Asciutto, Capogruppo di Fratelli d’Italia a Ladispoli, che interviene sul dibattito nato in merito alle sue dichiarazioni riguardanti l’inquinamento acustico.

“Le mie parole – prosegue Asciutto – sono state completamente travisate e strumentalizzate per pura demagogia. Un’operazione costruita ad arte solo per ottenere qualche titolo e un po’ di visibilità politica, soprattutto da parte di chi, in questi anni, non si è distinto certo per risultati concreti ottenuti nell’interesse della città”.

“Non ho mai affermato ciò che mi viene attribuito. È sufficiente riascoltare integralmente il mio intervento in Aula, senza fermarsi ai titoli sensazionalistici di certa stampa, per comprendere il reale significato delle mie parole, improntate esclusivamente al buon senso. Il concetto espresso era molto semplice: se un’attività lavora nel pieno rispetto delle regole vigenti – quindi limiti di decibel, orari e autorizzazioni previsti dalla normativa – ma un cittadino continua a percepire disagio a causa della musica o dei rumori, esistono anche interventi migliorativi che possono contribuire a ridurre il problema.

Ho fatto riferimento, ad esempio, all’installazione di infissi ad alto isolamento acustico o di pannelli fonoassorbenti, soluzioni comunemente adottate in moltissimi contesti urbani. Cosa avrei detto di tanto strano e inopportuno? Oppure qualcuno pensa davvero che il Comune debba farsi carico della sostituzione degli infissi di ogni abitazione privata che ne faccia richiesta?”.

La Capogruppo di Fratelli d’Italia ribadisce poi la necessità di trovare un equilibrio tra il diritto al riposo dei residenti e le esigenze economiche e turistiche della città.

“Per non lasciare spazio a dubbi, lo voglio dire chiaramente: l’Amministrazione continuerà a vigilare, come ha sempre fatto, e verranno presi provvedimenti nei confronti di chiunque non rispetti le regole. Perché per noi la priorità assoluta, lo sottolineo, è la salvaguardia del diritto al riposo dei cittadini. Ma è altrettanto vero che un’attività commerciale che rispetta tutte le regole ha il diritto di lavorare. Anche questo è un principio che ho ribadito con chiarezza. Ladispoli è una città di mare che vive anche di turismo, soprattutto durante la stagione estiva. Dobbiamo decidere quale idea di città vogliamo costruire: una città rispettosa delle leggi e dei regolamenti ma viva, attrattiva, capace di offrire intrattenimento, eventi e opportunità per cittadini e visitatori, sostenendo le attività commerciali e ricettive, oppure una città spenta, senza prospettive e senza vitalità”.

“È proprio questa la differenza sostanziale tra la nostra visione e quella di certa opposizione. Noi lavoriamo per rendere Ladispoli sempre più centrale e attrattiva nel panorama del litorale laziale. Altri, invece, sembrano rimpiangere un modello di città fermo a decenni fa, quando Ladispoli veniva considerata soltanto il dormitorio di Roma. Saranno i cittadini a decidere, quando arriverà il momento. Una cosa è certa: per far ripiombare la nostra città nel passato, chi oggi sta all’opposizione dovrà vincere le elezioni – conclude Asciutto – e noi non glielo permetteremo”.