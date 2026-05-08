Fine Vita, petizione a Ladispoli della Coscioni • Terzo Binario News

Sabato 9 Maggio dalle 17 presso il Bar Black House

Oggi, chi vive in condizioni di sofferenza fisica o psicologica insopportabile può avere già diritto, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Corte costituzionale, ad accedere all’aiuto medico alla morte volontaria, anche in assenza di una legge nazionale.

La proposta di legge popolare Liberi Subito nel Lazio non introduce nuovi diritti ma, seguendo l’esempio delle Regioni Toscana e Sardegna, garantisce procedure chiare, uniformi e trasparenti per verificare i requisiti e dare attuazione a quanto già previsto dalle sentenze della Corte.

La proposta di legge popolare Liberi Subito nel Lazio dell’Associazione Luca Coscioni non introduce nuovi diritti ma, seguendo l’esempio delle Regioni Toscana e Sardegna, garantisce procedure chiare, uniformi e trasparenti per verificare i requisiti e dare attuazione a quanto già previsto dalle sentenze della Corte.

Per assicurare che questo diritto sia davvero esercitabile, servono regole certe.

Attivati insieme a noi SABATO 09 Maggio dalle ore 17 presso il Bar Black House , si potrà firmare la proposta di legge presso il banchetto dell’associazione Luca Coscioni .

Nadia Bellotti

Associazione Luca Coscioni