Si presenta venerdì a Civitavecchia il progetto "Colibrì 2" a sostegno di adolescenti con dipendenze - Terzo Binario News

Sarà presentato venerdì 21, alle ore 12, al centro d’ascolto “La formica” di via Isonzo 34 a Civitavecchia, il progetto “Colibri 2”.

In realtà si tratta di un ulteriore miglioramento della qualità di un progetto già sperimentato per una struttura per adolescenti (tra i 12 e i 18 anni) con problematiche legate a dipendenza con e senza sostanza (alcool, stupefacenti, DGA, new technologies addiction, dipendenze affettive, ecc. anche in associazione con alcool e Sostanze psicostimolanti) e le loro famiglie.

Diversi gli obiettivi prefissati che vanno dall’aumentare l’accesso ai servizi da parte di ragazzi con problematiche legate alle dipendenze eventualmente anche con associata psicopatologia (attraverso sensibilizzazione e informazione) passando per il garantire una presa in carico precoce ed un percorso appropriato di diagnosi, terapia e valutazione di esito, attraverso l’integrazione di interventi diagnostici e adeguati percorsi psicoterapeutici, educativi. Il progetto intende porsi come risorsa di sostegno per le famiglie dei giovani utenti beneficiari del progetto. (attraverso attività terapeutiche rivolte al singolo, alla coppia, alla famiglia e percorsi gruppali) e vuole rispondere alla crescente domanda di intervento sulle problematiche di dipendenza senza sostanza offrendo uno spazio dove scoprire opportunità alternative alla dipendenza. Inoltre mira a rendere le persone protagoniste attive nel loro processo di crescita e cambiamento, attraverso un percorso terapeutico integrato volto al raggiungimento della propria autonomia. Ultimo obiettivo lo sviluppo di creazione e mantenimento di reti terapeutiche formali ed istituzionali. In conclusione, si vuole promuovere il rafforzamento di una buona pratica già sperimentata.

Il Progetto nasce dal lavoro d’integrazione fra Pubblico (Ser.D e Servizi per la Salute Mentale della ASL RM4 e distretto sociosanitario Roma 4) e Privato Sociale (La Coop. Soc. Le Ali del Ponte soggetto Proponente, Il Ponte Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia, Coop.Soc. Fratello Sole) collaborazione attiva da moltissimi anni.

Il progetto, il cui scopo è aumentare l’offerta terapeutica dei servizi nel territorio dell’ASL Roma 4 Distretti F1, F2, F3 e F4, rappresenta un servizio innovativo sul territorio.

Scopo del Progetto “Colibrì 2” è quello di creare una struttura ambulatoriale per adolescenti con problematiche legate a Dipendenza. E’ destinato a 30 minori e ha la durata di 12 mesi,