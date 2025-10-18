Si nascondeva in un b&b di Tarquinia, arrestato 46enne ternano • Terzo Binario News

Nella serata dello scorso 15 ottobre personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne pregiudicato originario della provincia di Terni, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nell’anno 2023 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di quel capoluogo.
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia lo hanno rintracciato grazie ad uno specifico applicativo che consente di rilevare la presenza di persone sospette o con provvedimenti a carico da eseguire, che alloggiano all’interno di strutture ricettive.
Nella circostanza l’uomo, condannato in via definitiva per il delitto di furto aggravato commesso alcuni anni prima nella provincia umbra, si trovava a Tarquinia in un appartamento adibito ad uso turistico.
Rintracciato mentre rientrava nello stabile e tempestivamente fermato dai poliziotti del Commissariato, dovrà scontare la pena di quattro mesi di reclusione.
Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato associato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.