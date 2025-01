Sgombero di Polizia e Roma Capitale a Tor Cervara, in nove assistiti e identificati • Terzo Binario News

È giunta al capolinea la occupazione abusiva dello stabile sito in via Raffaele Costi, riconsegnato alla società proprietaria a conclusione del blitz per lo sgombero scattato all’alba, pianificato dal Questore di Roma all’esito delle determinazioni maturate in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Roma e condivise con gli altri vertici delle forze e dei corpi di Polizia, nella cui sede, peraltro, la liberazione dell’immobile figurava tra le priorità nel panorama delle occupazioni della Capitale.

All’interno sono stati rintracciati nove soggetti – tutti stranieri e privi di valido titolo di soggiorno – che, senza alcuna criticità, sono stati accompagnati all’esterno della struttura e successivamente trasferiti all’Ufficio Immigrazione della Questura per gli opportuni approfondimenti sotto il profilo della posizione sul territorio nazionale.

La liberazione dell’immobile è stata affidata ad un’attività congiunta della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con il supporto della polizia di Roma Capitale.

La presenza sul posto di personale della Sala operativa sociale del Comune di Roma Capitale ha assicurato l’offerta di servizi assistenziali a beneficio di eventuali soggetti riconducibili alle fasce cd. vulnerabili, nell’ottica di una strategia di rete che rappresenta il valore aggiunto di un’azione sinergica con il coinvolgimento di tutti gli attori chiamati a concorrere per il buon esito delle attività, unitamente ad unità dell’Ares 118, a loro volta organiche al dispositivo pianificato.

I Vigili del Fuoco, nella stessa ottica, hanno invece assicurato la bonifica dei luoghi dalle numerose bombole di gas trovate all’interno degli ambienti e con ogni probabilità utilizzate per uso “domestico” dagli occupanti.

La stessa bonifica, atteso anche il profilo degli occupanti, ha visto l’intervento di unità cinofile antidroga della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che hanno consentito di rinvenire circa 100 grammi di marijuana, verosimilmente da ricondurre all’attività di spaccio cui taluni occupanti erano con ogni probabilità dediti.

Lo stabile, in condizioni architettoniche precarie, era caratterizzato dalla presenza di ingente materiale di risulta presente sia nell’area perimetrale esterna che sul lastrico solare, accumulata nel corso del tempo.

A partire dal 2011, era stato oggetto di ripetute occupazioni abusive intervallate dai numerosi interventi di sgombero susseguitisi negli anni, anche in ragione della fragilità architettonica.

L’attività odierna ha sottratto ancora un’altra struttura al reticolato degli immobili occupati a diverso titolo nella provincia di Roma, con il ripristino del diritto di proprietà e la fruibilità degli spazi a beneficio degli aventi diritto.

“L’attività odierna ha sottratto un’altra struttura al reticolato degli immobili occupati senza titolo, con effetti rassicuranti per i cittadini che avevano fatto pervenire numerose segnalazioni e la dovuta attenzione alle fragilità così da evitare tensioni sociali” il commento del Prefetto di Roma all’esito dell’operazione.