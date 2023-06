Sgomberati dopo 15 anni i locali occupati della scuola Dalmazio Birago • Terzo Binario News

L’intervento al Collatino

“Questa mattina il gruppo Nae della Polizia Locale e la Polizia di Stato sono intervenuti per liberare i locali ex alloggi del portiere, occupati da oltre 15 anni, nella scuola dell’infanzia Dalmazio Birago al Collatino. Sono stati sgomberati con successo grazie alla collaborazione tra le autorità competenti e la Sala Operativa Sociale. Questo importante passo consentirà ai bambini di usufruire degli spazi per le attività didattiche, creando un ambiente più sicuro e adatto all’apprendimento. Dopo un periodo di dialogo e negoziazione, è stata raggiunta una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte”. Lo dichiarano in una nota congiunta, il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste e l’assessora alle Politiche scolastiche Cecilia Fannunza.

“I due occupanti, sono stati assistiti dalla Sala Operativa Sociale che ha rinvenuto un nuovo alloggio. Grazie agli sforzi congiunti delle autorità locali e delle organizzazioni di supporto, è stato possibile trovare una soluzione adeguata che rispetta i diritti di tutti e garantisce il benessere dei bambini e delle famiglie. Ora che i locali sono nuovamente disponibili, una volta eseguiti i lavori di bonifica, potremo offrire ai bambini uno spazio maggiore e più consono all’apprendimento e alle attività didattiche. La sicurezza e il benessere dei nostri bambini sono la nostra massima priorità, e siamo fiduciosi che questi spazi rinnovati contribuiranno al loro sviluppo e alla loro crescita”.