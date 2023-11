Servizi sanitari per le famiglie dei comuni Asl del 4,3 ovvero Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano • Terzo Binario News

Il Distretto Roma 4.3 è lieto di annunciare che è stato selezionato per l’implementazione di una serie di servizi innovativi e inclusivi volti a sostenere le famiglie e le persone del territorio dei Comuni del Distretto: Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano.

Nel marzo 2023, in collaborazione con numerose Associazioni, Enti di Terzo Settore e Istituzioni locali (istituti scolastici, ASL e Servizi Territoriali) che hanno aderito a una Manifestazione d’interesse, è stato condotto un importante lavoro di co-progettazione da parte dell’Ufficio di Piano del Distretto 4.3.

Questo sforzo congiunto ha portato all’approvazione di un progetto ambizioso: l’istituzione del Centro Famiglia chiamato “Crescere Insieme”.

In fase di valutazione del finanziamento, il progetto è collocato tra i primi tre nella graduatoria regionale e offrirà una vasta gamma di servizi dedicati alle esigenze delle famiglie e degli individui del territorio. Tra i servizi vi sono consulenze psicologiche, all’affettività e sessualità, supporto psicologico per i minori, consulenze legali, e consulenze pedagogiche ed educative. La mediazione culturale sarà attivata per agevolare l’accesso ai servizi per le persone straniere, creando un ambiente inclusivo e accogliente. Il progetto prevede anche programmi di supporto sociale e psicologico per genitori e pari, con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e il benessere emotivo.

Inoltre, saranno implementate attività di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare per affrontare sfide complesse. In parallelo, verranno organizzate attività di orientamento e prevenzione per contrastare la cultura sessista, xenofoba e le discriminazioni legate all’identità di genere, promuovendo un ambiente di comprensione e rispetto reciproco.

Un elemento chiave del progetto è l’istituzione di un Centro per la Famiglia itinerante nei cinque Comuni del Distretto, che offrirà anche gruppi di auto-mutuo aiuto, laboratori di sostegno scolastico e iniziative risocializzanti e di inclusione sociale. L’obiettivo finale è promuovere l’inclusione sociale creando una comunità più coesa e tollerante.

“Questi servizi mireranno a fornire un sostegno completo alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi della loro vita”, hanno dichiarato in modo congiunto i rappresentati del Comitato Istituzionale del Distretto Roma 4.3 composto dai delegati dei 5 Comuni. “Ringraziamo del prezioso lavoro dell’Ufficio di Piano guidato dalla dott.ssa Simona Di Paolo e siamo entusiasti di collaborare con le nostre comunità locali e altre organizzazioni per offrire questi importanti servizi che migliorano la qualità della vita di tutti gli abitanti delle nostre comunità.”

Massimo Guitarrini, Comune di Bracciano

Chiara Morichelli, Comune di Trevignano Romano

Paola Fiorucci, Comune di Anguillara Sabazia

Roberto Micheli, Comune di Manziana

Laura Aloisi, Comune di Canale Monterano