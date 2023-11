Nuovo posto di Polizia al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia • Terzo Binario News

Stamani l’inaugurazione con le autorità sanitarie e del Commissariato

Un box all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia a fare da deterrente verso quelle aggressioni che troppo spesso vedono medici e personale nei panni delle vittime.

Stamani l’inaugurazione del box alla presenza delle autorità sanitarie come la direttrice della Asl Roma 4 Cristina Matranga, il responsabile del Pronto Soccorso Beniamino Susi, il dirigente del Commissariato di Civitavecchia Luca Pipitone e il vice sindaco Manuel Magliani.

Il presidio – già costituito nel 2017 ma situato al primo piano del nosocomio – è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 mentre nelle altre fasce orarie il servizio viene garantito dalla volante.

“Troppe le aggressioni subite – ha detto la Matranga – con una media di circa una a settimana. il 43% dei casi riguarda parenti di pazienti che non hanno notizie. Ringrazio il dottor Pipitone per l’attenzione mostrata sulla problematica, così come la presenza della politica. Il dottor Susi ha sottolineato come la divisa rappresenti un deterrente verso i malintenzionati mentre Magliani ha evidenziato la collaborazione con il Commissariato.